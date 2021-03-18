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梅根參選2024美國總統？川普：歡迎來拼輸贏

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-03-18 13:25:58｜2021-03-18 13:50:57

川普梅根哈利
▲美國前總統川普近日評論梅根「不是個好東西」。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
美國前總統川普週二（16）回應，他個人不是梅根的粉絲，但如果她真的要在2024參選美國總統，相信自己有更大的勝算。同時，川普還稱讚英國女王伊莉莎白二世是個很棒的人，而梅根「不是個好東西」。
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綜合英美媒體報導，英國王子與梅根去年3月脫離英國王室，在美國加州定居。日前哈利王子夫妻倆接受知名脫口秀主持人歐普拉的訪問，在螢幕上大爆料王室生活，除了哈利與父親查爾斯親王的疏離，梅根還暗示王室疑似涉及種族歧視，引發軒然大波。
英國《每日郵報》引述工黨籍前首相布萊爾（Tony Blair）政府官員消息，稱梅根正與美國民主黨聯繫，計畫成立募款和競選團隊，且有意角逐2024年美國總統。另一則消息來自梅根的匿名友人，梅根不願意放棄美國國籍的原因就是想參與政治，而現在她放棄了王室成員的身份，代表她會認真考慮從政。
現任總統拜登（Joe Biden）並未正面回應梅根要參選的傳聞，白宮發言人莎琪（Jen Psaki）則是在專訪播出後回應，梅根的事件為個人私事，不方便評論，但對於勇敢分享個人掙扎經歷和精神健康議題，都是拜登所支持的態度。
而前總統川普則向《福斯新聞》（Fox News）表示，「我希望她參選，因為如果她參選，我會更想參與2024」並表示自己不是梅根的粉絲，「她在節目上談到王室家族，所以我就想：我認識女王，而我覺得女王是個很棒的人。」
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