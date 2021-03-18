名家論壇》韋安／國民黨主席選舉的亂局和變局，誰是黑馬
國民黨7月的黨主席選舉，正式表態參選，和意圖參一腳的，已經一堆人。各方放話攻防不斷，説明這個黨已從威權向開放轉型，「民主氣氛」濃厚。
但在亂局和變局之中，有兩個主要關注點：一、如果最後是「朱江對決」，誰贏？二、韓國瑜最後會不會也投入戰局，又會有什麼影響？最近，媒體披露一份「國民黨內部權威管道黨員民調」，現任黨主席江啟臣的選情看來「頗穩」。這份民調以江啟臣、朱立倫、趙少康、韓國瑜，為調查標的。不過，趙少康雖然取得中評委資格，但很難過一年黨籍資格限制這一關，基本失去了參選資格，這裡就不贅述民調中有關趙的數據。如果「江朱對決」，江的支持度在44.7％，大勝朱立倫的支持度30.6％，勝負差距14.1％。若是朱立倫不選、改為韓國瑜出馬角逐黨魁，在「江韓對決」下，江的支持度雖小跌至40.3％，但仍勝過韓國瑜的支持度37.2%，雙方差距約3.1個百分點。倘若黨主席選戰呈現「三腳督」局面，江啟臣、韓國瑜及朱立倫三人角逐黨魁大位。韓國瑜獲得約32.5％的黨員支持力挺、險勝江啟臣約2.8個百分點。江的支持度為29.7％，朱立倫支持度21.3％。韓國瑜將險勝。有人質疑，黨中央有失中立，不應該做這樣的民調，但消息來源並未證實這份民調是由「黨中央」做的。其實，只要有參選過黨主席的人，都可以拿到黨員名單，做黨員民調。之前有具體執行機構具名的民調中，扭扭捏捏還在等「東風」的朱立倫，都有不可忽視的實力。3月9日ET民調，「10大政治領袖排行」，朱立倫在藍綠中排行第8，江啟臣、韓國瑜沒有上榜。2月下旬，一份由《美麗島電子報》公佈，「誰最適合擔任下一屆總統？」的民調。結果顯示，有21.1%民眾支持賴清德，侯友宜為19.1%，桃園市長鄭文燦 10.1%，臺北市長柯文哲9.8%，前國民黨主席朱立倫8.7%，中廣董事長趙少康6.1%。朱立倫在這份民調中排名第5，江啟臣、韓國瑜同樣沒有上榜，或是沒有納入調查。這樣就出現了一個問題，假設這些民調都是公正可靠的，黨員民調和全民意民調結果，為什麼出現如此巨大的差異？不知道要相信哪一個數據，只好看看權威的看法。「如果最後是「朱江對決」，誰贏？」用這個問題，3月16直接詢問《美麗島電子報》董事長吳子嘉。他的會答是：「朱穩贏」。又問吳子嘉：「如果韓出來，又會怎樣？」吳回答：「韓沒有影響力。」可以把朱立倫和江啟臣比較一下。朱立倫曾任立委1屆立委，桃園縣、新北市，各兩任縣市長。行政院副院長，國民黨主席。是藍營刻意培養的「接班人」，累積了長期的政治能量。但個性保守，欠缺魄力，只敢打百分百有把握的戰爭。如果去年3月7日，朱參加黨主席補選，現在一切的問題和「困局」都不是問題。江啟臣曾任行政院新聞局長，3屆立委，國民黨黨主席至今1年多。江在國民黨最危難的時刻，跳出來救黨，有著年輕本土的形象，但強烈改革的企圖，都引發黨內紛爭，未有具體結果。而最大的問題是，江常把戰術和戰略議題混淆。比方説，在接受路透社採訪時，江稱中國是臺灣最大的威脅，以及舉辦紛紛擾擾的藍白合作論壇。這些都是大選級別的議題，卻拿到黨主席選戰時刻來操作，引發黨內大佬和黨員的強烈反彈。對主席選舉只有減分，沒有加分。所以，吳子嘉説「朱穩贏」，有他一定的道理。韓國瑜會出來選黨主席嗎？或甚至來說他又一次「被參選」？趙少康宣佈選黨主席時，曾説他出來了，韓就不會出來。但現在趙可能沒有參選資格，為韓出來提供了理由。目前，已有確鑿的挺韓人士，正在積極掌控有組織的黨員票，在3月底前繳交黨費。並且向黨內各方，爭取支持。然而也有「近韓」人士，表示韓陣營到目前為止，還沒有考慮過參選黨主席。但韓國瑜最近一系列的公益亮相，更新IG賬號，好像又是為後續的「大動作」在預熱。據瞭解，韓到底會不會出來選，應該在4月初，有明確信號。如果韓國瑜出來選黨主席，應該不會像吳子嘉所言，「沒有影響力。」檯面上的趙少康起碼會支持韓。去年總統大選挺韓不遺餘力的連系，應該也會「靠」過去。而且，韓在黨內有一批死忠的黨員支持者。朱立倫看到韓參選這樣的「亂局」，如果「精算」到自己沒有「穩贏」的把握，也有「黨政人士」放話，可能退出。但這次選不贏黨主席，朱的政治資本可能歸零，與2024完全「絕緣」。接下來就變成「韓江對決」。江的主要支持力道來自中部的地方派系，韓則有較多黨員的自發支持。韓選黨主席，有可能形成洪秀柱在2016補選黨主席時的「補償」效應，雖然組織票不一定贏得過江，但黨員激情自主票，卻讓韓的贏面頗大。國民黨主席選舉充滿亂局和變局，什麼樣的結果，都不會讓人意外。●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄 : opinion@nownews.com