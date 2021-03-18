肯尼NOW星球／新時段火力全開！超人氣的網友問答又來了

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至於前陣子吵得沸沸揚揚的「換洋將事件」，肯尼哥用心計算出各項數據，讓球迷朋友了解換洋將之後對新竹街口攻城獅戰績上的影響。而在洋將傷勢部分，肯尼哥表示：「大勝和狠投兩位洋將都已經接受詳細檢查，至於本周能否上場還是未知數」。

《肯尼NOW星球》。（編輯：吳忠育）