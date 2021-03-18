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肯尼NOW星球／新時段火力全開！超人氣的網友問答又來了

運動中心/綜合報導

2021-03-18 19:30:00

▲「肯尼NOW星球」從本周起改成每周四晚間十點首播，請觀眾和聽眾朋友千萬別錯過！
▲「肯尼NOW星球」從本周起改成每周四晚間十點首播，請觀眾和聽眾朋友千萬別錯過！（圖／劉俊佑攝）
NOWnews節目《肯尼NOW星球》從本周開始改成「每周四晚間十點」首播！全新時段就是要讓給大家更新的賽況解析，本周肯尼哥就跟網友來個「直球對決！」，回覆網友的各種問題。
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節目一開始，肯尼哥知道網友一直在敲碗大咖來賓，所以他非常貼心地「預告」在球季結束前，新竹街口攻城獅的「某高姓球員」會來到《肯尼NOW星球》，請觀眾或聽眾朋友拭目以待。
還有近期最熱門的話題：「少俠」田壘即將引退，有網友提問「會不會找田壘加入攻城獅的教練團」？肯尼哥很有深意的回答：「這是一個非常好的問題」。
至於前陣子吵得沸沸揚揚的「換洋將事件」，肯尼哥用心計算出各項數據，讓球迷朋友了解換洋將之後對新竹街口攻城獅戰績上的影響。而在洋將傷勢部分，肯尼哥表示：「大勝和狠投兩位洋將都已經接受詳細檢查，至於本周能否上場還是未知數」。
另外，上周日攻城獅在主場迎戰夢想家的比賽，網友對於賽後雙方發生一點「摩擦」都非常關注，肯尼哥在節目中拍胸脯保證：「攻城獅的板凳區絕對沒有說出楊敬敏是故意傷人的這種話」。
最後有網友問到：「明年會不會有新球隊」？究竟肯尼哥會怎麼回答呢？敬請鎖定周四晚上十點《肯尼NOW星球》。（編輯：吳忠育）
 
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