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天空一片灰濛濛是霧還是霾？專家給答案

記者孫唯容/綜合報導

2021-03-18 13:48:37

季節交替天空灰濛濛　「酷酷嫂」就醫人數增
▲氣象專家彭啟明在臉書PO文表示，很多人好奇詢問，「北部現在是霧還是霾？」他解釋，北部目前看起來「霧」，但是霧中也有霾，而南部的空污很嚴重則是「霾」。(圖／NOWnews資料照)
近期西半部天空一片灰濛濛，今（18）晨中央氣象局發布濃霧特報，台灣西半部地區、基隆北海岸及澎湖、金門、馬祖易有局部霧或低雲，影響能見度，氣象專家彭啟明在臉書PO文表示，很多人好奇詢問，「北部現在是霧還是霾？」他解釋，北部目前看起來「霧」，但是霧中也有霾，而南部的空污很嚴重則是「霾」。
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彭啟明指出，目前北部應該是霧，當然霧當中也會有些霾，只是比例上的問題，北部有些低層雲，濕度很高，我們可以稱之為霧。
針對南部地區，彭啟明說，空污很嚴重，從彰化、雲林、嘉義、台南、高雄都有不少測站是所有族群不健康等級，乾乾的，稱之為霾。
根據環保署空氣品質預報資訊，今天日環境風場仍為偏東風，西半部地區於清晨及夜間水平及垂直擴散條件不佳，污染物易累積，午後各地風速增強，空氣品質將稍好轉；南部地區午後受光化作用影響，臭氧濃度易升高；西半部及馬祖、金門、澎湖地區易有局部霧影響能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級，中部、雲嘉南局部地區短時間可能達紅色警示等級。
▲（圖/翻攝彭啟明臉書）
▲彭啟明認為，目前北部是霧、南部是霾。（圖/翻攝彭啟明臉書）
 
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