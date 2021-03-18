台帛旅遊泡泡將上路 蘇揆要求相關部會謹慎保護國人健康
記者劉育辰／台北報導
2021-03-18 14:07:46
台帛旅遊泡泡即將在4月1日上路；行政院院長蘇貞昌在今（18）日的院會中，特別指示衛福部、交通部、外交部等部會，務必落實旅遊泡泡的5大防疫措施，保護2,300萬國人的健康。
蘇貞昌在今日的院會中指出，全世界受新冠肺炎疫情衝擊，已經超過1億2,000萬人確診，260多萬人死亡，光美國就超過54萬人死亡，比美國一戰、二戰、越戰加起來的死亡人數還高。幾天前，義大利第三度宣佈封城，關閉學校、餐廳及商店，許多國家受疫情的衝擊，到現在還是非常嚴峻，搶著施打疫苗。而台灣卻能在行政院討論旅遊泡泡，這不但是國人的幸福，也是政府應該為人民做的事。蘇貞昌說，帛琉是台灣重要的友邦，建交22年來兩國互動非常良好；帛琉新上任的總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）上任以來第一次出訪就是到台灣。惠恕仁預計28日來訪，並於4月1日搭乘第一班台灣赴帛琉的班機回到帛琉，請相關部會妥為安排、熱烈接待。這次台帛旅遊泡泡不但是兩國往來非常重要的時刻，不但是亞洲先例，也是世界上極少有的。蘇貞昌說，帛琉本身也是零確診、靠觀光立國，熱誠的歡迎國人前往旅遊。蘇貞昌也感謝衛福部、交通部、外交部經過密集的協商，討論出5大防疫措施下的專案旅遊泡泡，同時要求相關部會務必要落實相關防疫措施，透過這次的經驗，逐步跟相對安全的國家來研商旅遊泡泡、彼此能互相往來，謹慎的開始，一步一步地做好，才能逐步推動，不能太快、太急。這次的經驗累積，其他國家也在密切關注，期待跟台灣也能有旅遊泡泡。不過，台灣是最安全的國家，至於其他國家能不能做到，也要請外交部在談判過程中，和交通部、衛福部一起審慎評估，保護2,300萬國人的健康。蘇貞昌表示，台灣因為防疫成功、經濟有成，讓台灣在歷史上第一次被世界這麼重視跟肯定，像是台灣口罩能協助各國，如今進一步推動旅遊泡泡，讓世界看到台灣、羨慕台灣，也讓世界跟台灣接軌，讓世界走進來，台灣走出去。希望第一個台帛旅遊泡泡能成功，以此經驗開拓更多旅遊泡泡、讓國人更幸福。