大車多、道路耗損大 高鳳路用改質三型「打馬膠」
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-03-18 14:22:33
高雄市長陳其邁今（18）日前往小港視察高鳳路路平工程，高鳳路來往大車多，而道路被拖板車經過一次，就相當於一般自小客車經過7,500次，道路耗損快速，此次高鳳路段採用改質三型瀝青混凝土，「打馬膠」材質成本雖增加30%，但道路能更耐用，今日也進行道路鑽心取樣，將送TAF認證確保道路施工品質。
工務局指出，今日視察的高鳳路，是聯接鳳山及小港兩區之高鳳路路平成果亦是連接臺88線及臨海工業區重要道路，也是該區人口上下班尖峰時段必經之路，此次改善的路段是孔鳳路至台88線北向車道，南向車道已於去年12月27日施作完成，總工程經費約2,400萬元，總長度約1.5公里。養工處長林志東表示，高鳳路連接臨海工業區與臺88線，有許多大車經過，拖板車經過一次，就相當於一般自小客車經過7,500次，道路耗損嚴重，所以此路段的材質採用「改質三型」青混凝土，可以减少大型車輛造成路面變形破壞、降低維護費用及延長道路使用年限，並確保道路施工品質，所需經費比一般路面高出30%，但可以降低未來道路維護費用並延長使用年限陳其邁說，高鳳路是一些大型的貨車、聯結車頻繁來往的道路，所以對於道路的耗損比較快，所以這次瀝青的混凝土的材質採改質三型和砂石混合，比較耐磨，路面抗壓跟防止變形的係數相對來講都相對比較高。陳其邁強調，今年度開始道路的改善，除了高高平之外，也會針對像我們小港、前鎮區這種大型聯結車、貨車的頻繁使用的路段進行道路改善，也特別增加成本，務必要讓我們的用路人都能夠安全，今天特地到高鳳路看鑽心取樣，測量瀝青的鋪設的深度跟厚度，還有它的硬度跟摩擦係數，也感謝議會在路平預算上的支持，大家都希望能夠徹底改善小港大車太多，道路品質不佳的問題。