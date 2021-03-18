改名鮭魚吃免費更比創意　戶政司：字數無上限但會念很久

知名餐廳壽司郎推出活動，只要姓名中有「鮭魚」，17日、18日可享「全桌（限6人）免費」。其中新北市一名22歲男挑戰戶政系統中文欄位極限，名字長達50字，打破最新紀錄。而根據姓名條例，並沒有特別規範一個人的名字上限是多少字，惟戶政系統中，欄位最多填寫50字，成為名字長度的天花板。

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新北市改名鮭魚的民眾集中於板橋區最多，共有14人，第二名是淡水區11人，三重區6，中和、新莊區各5人，土城、蘆洲區各有3人、永和區2人，樹林、五股、三峽區各1人。