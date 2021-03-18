改名鮭魚吃免費更比創意 戶政司：字數無上限但會念很久
記者吳承翰／台北報導
2021-03-18 14:39:53｜2021-03-18 14:55:46
知名餐廳壽司郎推出活動，只要姓名中有「鮭魚」，17日、18日可享「全桌（限6人）免費」。其中新北市一名22歲男挑戰戶政系統中文欄位極限，名字長達50字，打破最新紀錄。而根據姓名條例，並沒有特別規範一個人的名字上限是多少字，惟戶政系統中，欄位最多填寫50字，成為名字長度的天花板。
從改名風潮起來後，不少人已經不滿足於吃免費的壽司，而是在上頭發揮創意，有人會打下對壽司吃法的偏愛、也有人藉機向女友示愛，這兩天最長名字屢屢破紀錄。創意的名字包括「謝渦鳴人鮭魚」、「曾經跟鮭魚一起看蔣公逆流而上」、「劉育銓鮭魚鮪魚旗魚鮮蝦甜蝦干貝鮑魚海膽和牛松葉蟹大閘蟹龍蝦」，而截至目前最長的則是「陳oo（本名）有震天龍砲變身ooooo（遊戲招式名）於二零二一三月十四日與00（女友名）穩定交往中愛妳愛一生一世此生想帶妳一起吃鮭魚」，該名男子表示原本想好了長達66字的名字，本想討個六六大順的吉利，但由於戶政系統的欄位只能填50個字，才臨時改了一下內容。內政部戶政司副司長鄭信偉表示，取名字數是無上限的，但字數若數量太多，導致影印機無法印刷在身分證上，只能請戶政人員代為手寫，且民眾在處理和政府有關的公事時，公務員需要念完戶政系統上的全名，推估50個字的名字至少要念10秒以上，會非常耗費時間。新北市改名鮭魚的民眾集中於板橋區最多，共有14人，第二名是淡水區11人，三重區6，中和、新莊區各5人，土城、蘆洲區各有3人、永和區2人，樹林、五股、三峽區各1人。