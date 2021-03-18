巷仔內／黨魁之爭內鬥避無可避 朱立倫別邊緣了快硬起來
記者余祥／特稿
2021-03-18 14:48:22｜2021-03-18 16:44:22
沈潛一個多月，被視為國民黨主席熱門人選的前新北市長朱立倫終於復出在螢光幕前，面對國民黨主席之爭，朱立倫談的全是黨內合作、2022年地方選舉勝選國民黨才有未來，延續朱立倫一貫風格：平實但毫無亮點。朱立倫已經錯失去年黨主席補選跳下來承擔的出場時機，若這一次想拿回黨機器，還只是談國政打高空，勢必複製2020年爭取國民黨總統提名失敗的老路。黨內紛爭避無可避，朱立倫該硬起來展現政治實力了吧。
國民黨主席將在7月改選，現任黨主席江啟臣已經宣布爭取連任，朱立倫雖然並未鬆口參選黨主席，但大家都知道朱立倫必選無疑，可能宣布的時間點就落在4月清明節後前夕。只是，睽違一個多月的曝光，朱立倫還是延續他一貫「正常倫」的作風，選擇與公益團體結盟召開記者會，談高齡居住問題，藉此拉高自己的層次，繞過黨內紛擾，直接主打國政，與民進黨隔空交戰，想展現自己的格局與江啟臣不同，但這樣的出場毫無亮點，讓人聯想起朱立倫2020年角逐總統大選的參選起手式。朱立倫當時是黨內宣布爭取國民黨提名2020年總統大選的第一人，但雷聲大雨點小，朱立倫沒有選擇在國內炒熱聲量，而是規劃了赴美國矽谷之旅，但朱立倫訪美8天完全沒有佔據台灣媒體版本，讓原本的聲勢瞬間冷卻，後來更竄出了前高雄市長韓國瑜、鴻海董事長郭台銘參戰，讓朱立倫這個黨內培養出的政治明星在總統初選淪為老三。事隔2年，黨內都期待朱立倫能以3.0姿態出現，但朱立倫今日談及黨魁之爭時開口閉口都是合作、沒有2022年哪有2024年？話說得漂亮，但黨內選舉哪有合作空間？朱立倫跟江啟臣終須一戰，若朱立倫這場還想贏，就應該展現政治實力，打著不希望黨內鬥的旗幟，其實只是讓人有怯戰之感。朱、江對決勝負難定，朱立倫雖擁有多數縣市長、議長系統的支持，黨內青壯派多數也與朱立倫關係友好，但朱立倫勢必得回應黨內對他參選正當性的質疑，為何去年黨主席選戰未出來承擔，看到國民黨氣勢回穩才來收割？以及過去國民黨主席因為有角逐總統大位的私心，而無法公平、公正辦理初選作業，導致黨內分裂，朱立倫未來要如何避免？江啟臣的政治歷練雖不如朱立倫，但江啟臣有現任優勢，且的確在去年國民黨最糟的時刻出面承擔，沒有功勞也有苦勞，江啟臣雖然在兩岸論述、黨務改革方面，讓被改革者不甚滿意，但平心而論也沒有非要把江啟臣換掉不可的理由。朱立倫日前在臉書貼出打麻將的照片，暗指角逐黨主席萬事俱備只欠東風，其實朱立倫唯一欠的就是展現政治魅力和實力，若這一場黨主席選戰非戰不可，就不要再打高空、走老路，應勇敢展現立場，毫無畏懼，黨內紛爭避無可避，紛擾過後的合作和團結才是重點。