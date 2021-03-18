利率連4凍！央行再祭打房措施 個人第3戶貸款降至5.5成
記者顏真真/台北報導
2021-03-18 16:51:39
中央銀行今（18）日召開今（2021）年第1季理監事會議，並於會後宣布維持政策利率不變，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率分別維持年息1.125%、1.5%及3.375%，也連續4季利率不變。此外，為抑制炒房，央行再祭出第二波房市管控措施，包括公司法人購置住宅貸款最高成數一律降至4成，也調整自然人購置住宅貸款，第3戶由6成降至5.5成，並新增第4戶以上貸款最高成數由6成降至5成，豪宅及工業閒土地貸款最高成數也調降。
央行指出，綜合國內外經濟金融情勢，考量全球景氣復甦，惟仍面臨高度不確定性，主要經濟體均維持寬鬆貨幣政策，並續推大規模經濟激勵政策；當前國內物價及通膨展望均屬溫和，國內經濟可望穩健成長，央行理事會認為維持政策利率不變，賡續寬鬆貨幣政策，有助物價穩定與金融穩定，並支持經濟成長，央行重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率分別維持年息1.125%、1.5%及3.375%。不過，央行強調未來將密切關注疫情後續發展、主要經濟體貨幣政策動向、全球金融情勢變化、主要經濟體經貿關係演變，以及地緣政治風險等對國內經濟金融與物價情勢之影響，適時採行妥適貨幣政策，以達成本行法定職責。此外，為落實政府「健全房地產市場方案」的信用資源有效配置及合理運用，去年12月8日央行行修正施行「中央銀行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定」。央行表示目前受限貸款之成數下降、利率上升，惟銀行不動產貸款增幅仍大，為避免過多信用資源流向不動產市場，並進一步控管金融機構不動產授信風險，修正「中央銀行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定」，自今年3月19日起實施。至於央行祭出的第二波房市管控措施，包括一、公司法人購置住宅貸款最高成數：一律為4成。二、調整自然人購置住宅貸款規範，其中第3戶購屋貸款最高成數由6成降至5.5成，並新增第4戶以上購屋貸款最高成數由6成降至5成；購置高價住宅貸款最高成數由6成降至5.5成，並新增第4戶（名下已有3戶房貸者)以上的高價住宅貸款最高成數由6成降至4成。三、新增工業區閒置土地抵押貸款規範措施，限制最高貸款成數5.5成。央行表示，未來將密切關注房地產市場發展及金融機構不動產授信風險控管情形，並檢視規範措施之執行成效，適時滾動檢討調整管制措施。在新台幣匯率部分，央行強調原則上由外匯市場供需決定，但若有不規則因素(如短期資金大量進出)與季節因素，導致匯率過度波動或失序變動，而有不利於經濟金融穩定之虞時，本行將本於職責維持外匯市場秩序。