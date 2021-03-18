行政院推房地合一稅2.0 賴正鎰：來客量已少35％
記者賴志昶／台北報導
2021-03-18 15:02:35
行政院日前拍板房地合一稅2.0，預計將短期持有的定義拉長，且有意溯及至2016年。對此，鄉林集團董事長賴正鎰今（18）表示，近期受到這波政府打炒房影響，來客量已減少約35％，其中預售屋市場影響最大，預計今年預售屋成交量將至少減少3成。
鄉林集團看好新興的二重重劃區的發展潛力，今日首度在三重插旗，推出1至4房的中小宅新案產品「鄉林恆美」。推案正逢政府打炒房之際，賴正鎰說，以政府立場來說，確實應該照顧弱勢族群的住房權益，可以推動社會住宅、補助租金等措施，但政府卻是在房價仍剛微漲的時候，就開始下重稅，將會傷到真正要置產的自住客，這可能會讓房市這個經濟「火車頭」受到重創，影響產業許多家庭的生計。賴正鎰估計，受這波房地合一稅修法影響，近期來客量已經減少35％，預售屋市場今年整年成交量可能減少3成，且近年來建築原料、人力成本一直上漲，因此今年下半年房市可能呈「價穩量縮」的格局。賴正鎰說，先前他就建議投資客消失，希望房地合一稅制能廢除退場，但是看起來政府打房已經是非做不可，現階段房產業界只能希望房地合一稅制維持現狀就好，千萬不要修法將閉鎖期延長到5年。至於近期傳出房地合一稅將回溯到2016年，賴正鎰認為，目前政府才剛要推出房地合一稅，就對市場有很大衝擊，如果還要回溯，那對消費者很不公平，且房地合一稅又與土地增值稅一起課，簡直是把民眾殺雞取卵。