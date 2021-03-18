引血栓疑慮仍力挺　英相強生：很快會接種疫苗、一定選AZ

由英國牛津大學與阿斯特捷利康藥廠(AstraZeneca)合作研發的AZ疫苗，由於在多國都爆出有接種者出現血栓的症狀，因而在部分國家被暫停施打，不過英國首相強生(Boris Johnson)仍力挺，不只透露自己很快就會接種，而且「一定會選用AZ疫苗。」

我是廣告 請繼續往下閱讀

綜合《天空新聞》(Sky News)等外媒報導，雖然AZ疫苗近來似乎出現一些問題，英國國民保健署(National Health Service)仍持續推行疫苗接種計劃，目前的規定是50歲以上的英國國民皆可預約、而56歲的強生17日在下議院接受質詢時透露，他已收到可以接種的通知，很快就會去施打，也一定會選擇AZ疫苗。

報導並指出，英國目前已有超過2500萬人施打首劑新冠肺炎疫苗，另有170萬人已接種了完整的2劑。由於疫苗有限，英國政府是採取循序漸進的接種程序，計劃在4月中旬向所有50歲以上的英國民眾提供首劑疫苗，7月底時讓所有成年的英國人都能接種第一劑。

此外，由於疫苗短缺，歐盟祭出禁止在歐盟生產之疫苗出口的措施，包含英國也可能在禁止之列，對此英國衛生大臣韓考克(Matt Hancock)則回應，AZ疫苗是由英國政府資助研發，英國擁有施打疫苗的合法權利。