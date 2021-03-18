新加坡可望成旅遊泡泡下一站？莊人祥：未看到相關計劃
記者林莞茜／綜合報導
2021-03-18 15:17:29
台灣與帛琉旅遊泡泡首發團將在4月1日啟動，而衛福部長陳時中提及新加坡在去年片面宣布要鬆綁台灣入境者的檢疫措施，因此傳出新加坡可望成為下一個泡泡國家，對此指揮中心發言人莊人祥今（18）日補充表示，如果新加坡有類似計劃會送到部會研議，不過就目前來說，指揮中心未看到有相關的計劃。
莊人祥說明，新加坡在2020年12月18日單方面取消來自台灣旅客的邊境限制，主要內容是旅客在入境前可以申請航空旅行通行證，而申請入境的人必須在入境新加坡前連續四天停留在台灣，旅客在抵達新加坡機場立即接受新冠肺炎核酸檢測，若陰性就可以直接在新加坡從事活動，不需要接受居家檢疫。莊人祥進一步表示，這個內容意思是針對台灣民眾到新加坡，只要在機場核酸檢驗陰性就不用居家檢疫，而這部分就是若新加坡方有類似的計畫與想法，可以送至指揮中心來談，不過指揮中心目前還沒有看到相關的計劃。至於接下來帛琉首發團即將成團，返台後的人要接受加強版自主管理，也可以上班，但有僱主擔心某些行業的上班場所都是一些公共場合或人潮壅擠的地區，這部分該如何認定？莊人祥回應稱去帛琉回來的確是可以上班的，不過一定要全程配戴口罩，也不要跟公司的人有共餐、聚餐有暫時脫下口罩的機會，避免去和同仁有所接觸，但若是上班場所比較屬於百貨公司那類型的工作性質，可能就要看能不能暫時轉做內勤工作。