前進校園 高市區監理所宣導大型車事故防制
記者黃守作／高雄報導
2021-03-18 22:00:00
高雄市區監理所前進校園於今(18)日上午，到前鎮區瑞豐國小，宣導大型車事故防制，讓學童養成「保持安全距離」，才是保命之道。
高雄市區監理所所長陳崑山表示，該所為強化學生交通安全的觀念及落實交通安全教育目的，積極推動交通安全宣導教育，結合國中、小學與高雄市政府警察局各分局辦理大型車事故防制及自行車騎乘安全宣導，並於18日前進瑞豐國小宣導。在活動中，首先由員警進行大型車視野死角與內輪差實際案例體驗分享及交通安全常識宣導，以加深學童對大型車視野死角與內輪差潛在的危險認知。與會同學輪流當司機和行人，分別登上駕駛座及站在視野死角體驗，讓學生從不同角度去瞭解大型車視野的盲點，並以氣球模擬行人及機車，示範緊臨大型車，因內輪差可能衍生後果。會中並由專業教練解說自行車安駕的觀念，同時讓學童實際騎乘自行車通過直線穩定測試、曲線前進、過彎打方向燈(手勢)、轉向測試等關卡，從中導正錯誤及偏差之駕駛行為，並講解無論騎車、開車或走路，應該養成「保持安全距離」才是保命之道。陳崑山指出，此一活動讓學生親身體驗大型車司機的『視線死角』及感受大型車行進間『內輪差』所造成的近身壓力及危險性，進而加深學生交通安全意識，提高自我保護能力，落實學校交通安全教育，以建立禮讓、友善的交通環境。