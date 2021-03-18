中國再收緊科技業！公安約談騰訊、阿里巴巴共11家企業
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-03-18 15:24:45
中國政府近日不斷加強反壟斷執法，收緊對科技業、網路平台的管制。先前馬雲創立的阿里巴巴（Alibaba）相關企業支付寶（Alipay），被中國監管機關約談調查，網路金融平台螞蟻集團（Ant Group）也在叫停上市後進行改整、發表自律準則。今（18）日，中國政府又約談11家科技公司，包括騰訊、阿里巴巴、字節跳動、小米等知名企業。
據中國媒體報導，為加強對「具有輿論屬性」或「社會動員能力」能力的互聯網（網路）通訊服務、相關技術應用安全管理、規範網路訊息服務活動，確實維護國家安全、社會秩序和公共利益，近日中國「國家互聯網信息辦公室」、公安部要求各地網信部門、公安機關加強對語音社交軟件（軟體）和涉及「深度偽造」技術的網路新技術應用安全評估工作。中國國家互聯網信息辦公室、公安部下令北京、天津、上海、浙江、廣東等地方的網信部門、公安機構依法約談映客（直播App）、小米、快手（短影音平台）、字節跳動（TikTok母公司）、鯨准數服（股權投資融資平台）、雲帳戶、喜馬拉雅（音頻分享平台）、阿里巴巴、網易音樂雲、騰訊、去演（換臉神器）等11家企業。中國政府要求，各地政府敦促這些科技業按照《網路安全法》、《具有輿論屬性或社會動員能力的互聯網信息服務安全評估規定》完善風險防控機制、措施，且依法規，企業應該自行進行安全評估，並且向網信部門、公安機關提交報告。中國媒體預示，國家互聯網信息辦公室、公安部將會繼續下令各地的相關部門、機關加強巡查檢查力度，督促網路企業嚴格遵守法律法規，積極主動履行安全管理義務，切實履行企業主體責任，共同維護網路傳播秩序，營造良好網路生態。