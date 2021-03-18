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屏東刑大隊長辦公室索賄　廉政署當場起出現金十萬元

中央社

2021-03-18 15:29:09

暖警護送通緝犯返家
▲屏東縣警局刑警大隊一名邱姓隊長今天上午在辦公室「喬案件」時，向當事人索賄，當場被廉政署人員查獲，目前，邱姓隊長已被廉政署移送到屏東地檢署。（資料照，非當事照片／大園分局提供）

（中央社記者郭芷瑄屏東縣18日電）屏東縣警局刑警大隊一名邱姓隊長今天上午在辦公室「喬案件」時，向當事人索賄，當場被廉政署人員查獲，目前，邱姓隊長已被廉政署移送到屏東地檢署。

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據了解，邱姓隊長收下裝有新台幣數十萬元現鈔的牛皮紙袋，被廉政署人員當場抓包，而且是在縣警局的辦公室內。

屏東縣警局表示，因為是廉政署查獲的，詳細狀況縣警局還在查證中，人已被廉政署移送到屏東地檢署。（編輯：吳協昌）1100318

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