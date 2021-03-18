哭哭！劉德華沒要攻蛋開唱 公司曝計畫粉絲心碎
記者吳雨婕/綜合報導
2021-03-18 15:54:00｜2021-03-18 15:55:34
劉德華原先傳出要在去年5月在台北小巨蛋舉辦演唱會，但因為疫情關係取消，近來又傳出5月底要來台開唱，讓歌迷興奮不已，而今（18）日稍早《NOWnews今日新聞》求證劉德華所屬的台灣映藝，對方也鄭重回應，表明沒要在台灣開唱。
劉德華去年傳出已經申請到台北小巨蛋場地，預計要舉辦攻蛋演唱會，當時台灣映藝也承認消息屬實，可惜後來因為疫情爆發，考慮到許多因素因此演唱會一事便無下文，而今天又傳出他將於5月攻蛋，正是先前傳出蔡依林要開唱的日期，不過蔡依林已經宣布將於4月23日至25日舉辦演唱會，因此傳出要攻蛋開唱，讓許多粉絲非常激動。針對劉德華5月底是否要在台灣開唱一事，台灣映藝回應：「之後如有任何有演唱會確定消息，會對外公布通知大家，相關傳聞我們不再回應。」至於是否有來台開唱計畫？台灣映藝也表示：「沒有這回事，有就會公布了。」
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