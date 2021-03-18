科技領航　加工區科技產業發展5G與AIOT技術

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科技產業發展5G與AIOT技術論壇活動，是由台灣加工出口區電機電子公會理事長周光春主持，有產、官、學三方代表與區內廠商，以新興科技技術與廠商研發成果，展現園區產業群聚的分工優勢及含金量。
加工出口區管理處副處長劉繼傳在致詞時表示，近年，AI浪潮因科技的蓬勃發展，結合物聯網(IoT)技術，推展出智慧物聯網(AIoT)，並在5G通訊傳輸升級，具備低時延、大頻寬、多連結三大特性，更是推動AIoT朝向更全面、高效的應用，成為現今科技主流趨勢，帶動業界的投資與關注。科技產業發展5G與AIOT技術論壇，由高雄市副市長羅達生以5G與AIOT運用與發展為題，作專題演講，中山大學教授洪子聖、高雄科技大學產學長伏和中，由學界專家的角度，與日月光半導體、台虹科技、台郡科技、恩智浦半導體、智崴資訊科技、銀創雲端科技、遠傳電信、穎崴科技，齊聚以實務發展探討5G時代下，同為產業鏈中重要的一份子，如何以產業共好的態度，提升技術成功轉型，發掘新商機與營運模式，促成永續創新。
高雄市副市長羅達生指出，高雄亞洲新灣區5G AIoT創新園區，是全台首座投資額最大、最完整的5G AIoT垂直創新應用驗證場域，結合流行音樂中心、電競館、港埠旅運中心、展覽館、軟體園區等，打造科技的群聚融合，市府鼓勵大廠投資，建構更完善的市場與環境，讓5G AIoT的發展擴及應用面，愈趨成熟，讓傳統產業成功轉型，打造全民有感的友善城市。