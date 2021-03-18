高市議長曾麗燕涉詐助理費　遭檢調搜索約談

國民黨籍高雄市議長曾麗燕補選拿下議長大位置至今不到一年，卻驚傳涉嫌詐領助理費，今（18）日上午高雄地檢署指揮南機站兵分多路，到高雄市議會辦公室、服務處及住處搜索，因曾麗燕處事圓融，爭議並不多，藍綠議員們聽聞都感到訝異。

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高雄市議會議長曾麗燕是前鎮、小港區連任4屆的市議員，夫婿則是前立委林宏宗，因曾麗燕處事圓融、身段柔軟，加上輩分資歷夠，因而地方、政壇都稱她為「阿姑」，2020年因前議長許崑源在任內逝世，最後由曾麗燕獲得國民黨提民參加議長補選，當時黨內雖傳出不少雜音，曾麗燕一一請託懇談，終於在去年7月31日，取得出席過半數的35張選票，擊敗民進黨張勝富，拿下補選議長寶座，也是繼民進黨籍議長康裕成後的第二位女性議長。

曾麗燕在2007年曾遭監察院指出與長夫林宏宗的財產申報不實遭到裁罰22萬元；2010年底高雄縣市合併後的首次市議員選舉，曾麗燕當選，但遭同選區兩名落選人質疑透過樁腳賄選，一審認定曾麗燕當選無效，但2012年高雄高分院審理後大逆轉，認為並無證據證明樁腳賄選與曾麗燕有直接關係，改判當選有效。

據悉，檢調在今日上午陸續傳喚議長曾麗燕及助理等相關人士數名，以釐清案情，至於議長曾麗燕的涉案情形，高雄地檢署襄閱主任檢察官徐弘儒表示，目前還在約談中，案情相關事項仍不方便對外說明。