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中國再推農林22條　陸委會：不了解台灣農業才會不斷加碼

記者余祥／台北報導

2021-03-18 16:38:51｜2021-03-18 16:39:03

邱太三
▲陸委會主委邱太三說，中國不了解台灣農業，才會不斷加碼惠台錯失。（圖／記者呂炯昌攝，2021.03.18）
中國日前禁止台灣鳳梨進口，現在又推「農林22條措施」惠台，統戰意味濃。陸委會主委邱太三今（18日）表示，惠台措施都是對方單方面思維，從現實面來看，從最一開始惠台36條、11條到現在22條，不斷加碼，代表對台灣整體農業思維不夠了解。
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邱太三下午舉行例行記者會，從實際效益來看，惠台措施是讓台灣農民有「國民待遇」嗎？若是，不就顯示過去沒有這些待遇；還是是祭出的是「超國民待遇」？那不就是對中國大陸農民不公平，這些惠台措施的結果是會傷害台灣與大陸農民，得利的只有少數人。
他說，惠台措施都是對方單方面思維，一開始設計與思維層次與面不夠全面，所以要不斷加碼，也代表效果並不大。
至於外界擔憂台灣農業技術遭中國竊取，邱太三表示，相關主管機關持續關注台灣資金、技術、人才方面，政府也推動各項產業政策、措施，確保台灣穩定發展。
針對台灣鳳梨遭禁事件，邱太三指出，中國大陸任何舉措，台灣各界都會有很多解讀，每個人著重觀點不同，他認為這個問題應該要回到既有的機制處理，過去也曾經運用這樣機制處理，任何動機與懷疑的解讀都無助於實際解決問題。
邱太三說，如果台灣鳳梨真的有如大陸所說的有介殼蟲，陸方應可以提供照片、說明地區等資訊，讓我們了解，農委會就可以督促各縣市政府改善。專業東西絕對可以處理，如果對方可以接受這些方式，問題就可以迎刃而解。
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