UBA／政大闖小巨蛋爭隊史首冠 陳子威特殊訓練適應場地
記者黃建霖/台北報導
2021-03-18 16:48:10
109學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開一級決賽將在3月20、21開打，首次打進小巨蛋的政治大學，將力拚隊史首冠，而教練陳子威也對此作出一些模擬和練習。
小巨蛋獨特的空間感，以及決賽龐大的觀眾人潮和爭冠壓力，往往會讓首次到來的球員和球隊失常，無法發揮自己正常的水準，因此許多教練會對此做出因應。政大雄鷹成軍第5年，幾乎年年有進步，今年更是首次打進到最終4強，陣中主力球員雖然很多才大一、大二，但很多在高中時期就已經有打進到小巨蛋的經驗了，不過陳子威不敢大意，還是在訓練中加了許多調整，讓球員們提前適應場地。「我們有在練習賽時會刻意把音樂放大聲，讓他們聽不到我的聲音，去模擬這樣的情境、去適應在這樣的狀況下，隊友彼此怎麼去溝通。另外也有加入一些手勢，告訴大家怎麼去集合之類的。」陳子威說，緊張的情緒一定會有，而且不一定是壞事，自己希望球員們能享受比賽，因為在這麼大場館比賽很難得。而去年幫助能仁家商完成2連霸的游艾喆和王凱裕，本季加入政大之後，第一年就在隊內扮演著吃重的角色，「去年因為疫情，所以加油人數明顯少很多，今年可能會破萬，所以氛圍一定會不同。」游艾喆說過去和自己在能仁是學長，現在到政大則是以學弟身分出戰，角色上的轉換也是他們要去適應的。「很感謝有這次機會，從預賽到複賽成績這麼好，但對上衛冕軍健行要從頭來過，最後兩場球不要想太多，平常心去挑戰。」今年政大追尋隊史首冠，兩人表示這和能仁的情況又不太一樣，但想太多反而可能得不到，所以就是打出自己該呈現的，結果先擺一邊。王凱裕說，「教練叫我們好好享受小巨蛋時光，打球沒那麼多顧慮，好好放鬆。」