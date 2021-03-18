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名家論壇》黎榮章／高雄變慶記之都　陳其邁受影響了嗎？

文/黎榮章

2021-03-18 16:46:57｜2021-03-18 16:47:07

▲高雄市長陳其邁今天在主持治安會報時表示，針對治安不怕問題，強調面對問題、解決問題的處事態度，提升打擊犯罪效能，讓城市更安全、市民更安心。（圖／高市府提供）
▲高雄市治安問題頻傳，網路譏諷高雄已成「慶記（台語，意指子彈）之都」。（圖／高市府提供）
高雄市近來並不平靜，光是3月以來，就有美術館警匪槍戰、雙方互開20多槍，又有大樹區麵包師傅當街開槍打死2人；此外，高雄人引以為傲的駁二特區9日還發生火警，倉庫整個燒光光，網路譏諷高雄已成「慶記（台語，意指子彈）之都」。但根據網媒本月最新的政治領袖民調，高雄市長陳其邁名列台灣人看好度最高的政治人物排行榜第7名，還比去年12月前進2名。
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據QuickseeK快析輿情資料庫監測，陳其邁從年初至今的網路聲量走勢，最高峰是2月初鳳山女特教生遭霸凌事件，該案引發學生族群高度關注，網路形象活躍的陳其邁也迅速反應；而近期的聲量高峰，則和治安及公安有關。事實上，高雄市去年起就頻傳治安事件，從9月起至年底都接連暴力或槍擊案，一直到今年2月初，都傳出相關問題，包括鳳山區一男子在家被友人開槍擊斃，警匪槍戰和麵包師傅打死人等，使得治安相關問題，成為陳其邁近期的聲量主旋律。
▲陳其邁：近3個月網路聲量走勢（圖／QuickseeK提供）
▲陳其邁：近3個月網路聲量走勢（圖／QuickseeK提供）
觀察最近30天有關高雄的議題類聚，熱度最高的是中央或全國性話題的延伸，包括「罔腰懷孕」和「鳳梨外銷」，分別占27％及19％，緊追在後的就是屢屢發生的「槍擊案」占17％，接著是「中博高架橋拆除」、「駁二大火」、「高雄亞灣重劃區」等市政議題，顯然槍擊案關注度雖然不低，但和鳳梨事件相比，還沒成為高雄的話題主軸，網路之所以給予高雄關注，主要原因仍是中央或全國性議題發燒，進而吹向地方所致。
▲高雄相關話題：類聚分析TOP10（圖／QuickseeK提供）
▲高雄相關話題：類聚分析TOP10（圖／QuickseeK提供）
進一步觀察陳其邁在前述高雄議題當中的正負聲量，可發現槍擊案、高美館建案工安意外、駁二火災等治安公安事件的網路好感度（P/N值）較低，分別是0.29、0.3、0.44，網路負面情緒較高。由此可知，高雄的治安、公安問題等，最有機會成為陳其邁市政滿意度的破口，最需注意。而在鳳梨事件，讓陳其邁獲得最多的網路正面聲量，也是網路輿情最關心的事項，P/N值高達1.18，陳其邁可謂是在「吃鳳梨」風潮下的獲益者。
▲陳其邁：高雄相關話題
▲陳其邁：高雄相關話題 網路正負聲量（圖／QuickseeK提供）
儘管治安公安事件的戰火已逐漸從地方燒到中央，國民黨立法院黨團10日召開記者會問責民進黨執政不力，內政部長徐國勇在立院也一再被質疑此事，然而，但對照網媒本月的政治領袖民調，以及10日公布的高雄市最新施政滿意度調查，可發現陳其邁尚保有高支持度，尤獲年輕族群青睞，市政問題還未重傷他本人。至於網路輿情風向，也指出治安、公安問題聲量雖起，但因有鳳梨話題的正面聲量支撐，陳其邁的好感度未有明顯影響。想必是作為民進黨中生代明星，民進黨仍會用盡全力、力保陳其邁不輕易地受輿論波及。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
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