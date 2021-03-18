景氣V型復甦　央行上修經濟成長率至4.53%

（中央社記者潘姿羽台北18日電）中央銀行今天舉行第1季理監事會，決議利率「連四凍」，維持在1.125%的歷史低點，對2021年經濟展望則更為樂觀，上修今年經濟成長率至4.53%。
央行總裁楊金龍日前於立法院財委會談及經濟情勢時，便直言台灣經濟成長復甦比預期更為強勁，從「NIKE」型，調整為「V」型復甦；央行指出，主要經濟體景氣加速復甦加上全球新興科技應用需求殷切、遠距商機延續，台灣出口動能可望增強，並帶動民間投資持續擴增。央行今天公布的最新預測因而大幅上修今年經濟成長率至4.53%，但仍略低於主計總處2月發布的預測值4.64%。考量全球景氣復甦仍面臨高度不確定性，主要經濟體也維持寬鬆貨幣政策，並續推大規模經濟激勵政策，而當前國內物價及通膨展望溫和，國內經濟可穩健成長，央行全體理事一致同意維持政策利率不變，維持寬鬆貨幣政策有助物價穩定與金融穩定，並支持經濟成長。央行重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率分別維持年息1.125%、1.5%及3.375%。至於通膨展望，央行指出，全球原油等原物料價格回升、國際貨運費高漲，以及消費回溫等因素，預測2021年消費者物價指數（CPI）及核心CPI年增率分別為1.07%、0.77%，均較去年底預測值0.92%及0.71%更高。（編輯：潘羿菁）1100318