對AZ疫苗沒信心 55%民眾：不想當白老鼠
記者張志康/綜合報導
2021-03-18 17:01:41
《NOWnews今日新聞》不定期針對時事進行線上時事民調，希望瞭解民眾對於國內相關熱門新聞的瞭解程度及立場。《NOWnews今日新聞》於3月15日到18日，針對英國AZ（AstraZeneca）疫苗在歐洲爆發可能導致血栓，多國宣布停打一事進行調查。有55.27%的民眾表示，對於AZ疫苗沒有信心，不希望自己變成白老鼠。
3月12日，北歐的丹麥、挪威及冰島三國宣布暫緩施打AZ疫苗，後續包括荷蘭、義大利、德國、法國等國家也宣布暫緩施打。到目前為止超過10個國家對AZ疫苗投下了不信任票。對此，中央流行疫情指揮中心15日宣布不宜施打AZ疫苗的族群，並宣布預計將自下周起，陸續施打。對於近來的疫苗爭議，有55.27%的民眾表示，若指揮中心開放疫苗施打，也不願意接種AZ疫苗，主要是擔心自己變成「白老鼠」。同時，表示不願施打，有意禮讓給更需要的民眾也占了30.38%。相較之下，不論原因，願意施打AZ疫苗的民眾僅占12.66%。另外，自去年全球狂搶疫苗以來，新冠疫苗的取得與施打日程，就一直是國人相當關心的議題。有60.34%的民眾對於政府推動新冠疫苗的取得及研發表達不滿，認為在疫苗這件事情上，「超前布署」明顯失敗。表示政府與指揮中心已經盡力的民眾僅有28.27%。這也顯示國人對於疫情有著極強烈的不安全感，並在疫苗這個議題上充分展現。至於目前全球居於主流的數種疫苗中，有57.63%的民眾表示，若可以選擇，民眾比較有信心施打的疫苗為輝瑞與BioNTech合作的BNT疫苗。中國大陸的科興或國藥疫苗，有信心的僅有5.08%；願意相信英國AZ疫苗的民眾更僅有4.66%。那麼，是否有了新冠疫苗，疫情就能夠獲得控制呢？有59.07%的民眾給出肯定的答案，但同時認為雖然疫情可能受控，但並不表示病毒會因此絕跡。值得一提的是，也有26.58%的民眾表示，疫苗有其侷限性，不見得能夠讓疫情受控。參與本次《NOWnews今日新聞》線上時事民調共有2,133人，由於並非嚴格意義的調查，僅能代表線上網友一部分的意見，相對來說仍有一定程度的參考價值。