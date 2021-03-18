NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

臺灣民俗文物館大整修 年底竣工重啟文化館舍新亮點

記者金武鳯/台中報導

2021-03-18 17:20:44

臺灣民俗文物館大整修 年底竣工重啟文化館舍新亮點
▲臺灣民俗文物館大整修，副市長黃國榮與文化局長張大春等人主持開工祈福儀式。（圖／記者金武鳳攝，2021.3.18)
位於臺中市北屯區的臺灣民俗文物館，啟用至今已有35年，年歲已久，部份建物已老舊影響營運機能與服務品質，經前立委沈智慧爭取中央補助款，配合市府編列配合款近3千萬元，即日起推動大規模整修工程。台中市副市長黃國榮今天主持開工祈福典禮，宣告工程於年底完工後，將提供市民更優質的藝文活動空間。
我是廣告 請繼續往下閱讀
民俗文物館整修開工祈福典禮於上午10時舉行，北屯區議員大多親自到場祝福工程順利。副市長黃國榮表示，臺灣民俗文物館啟用35年，就像台中人的老朋友，伴隨大家走過成長歲月。只是，35年老舊建築確實需要整修，感謝中央補助，及臺中市議會支持編列市府配合款，讓民俗文物館大整修工程得以順利推動。
▲臺灣民俗文物館大整修開工祈福儀式，地方各界紛至祝福，並獻上鳳梨與菜頭代表好采頭。（圖／記者金武鳳攝，2021.3.18)
▲臺灣民俗文物館大整修開工祈福儀式，地方各界紛至祝福，並獻上鳳梨與菜頭代表好采頭。（圖／記者金武鳳攝，2021.3.18)
 
文化局長張大春表示，本次大整修將針對屋瓦破損造成的漏水、壁癌、木構件損壞，以及市民朋友最常運動的廣場地坪和如意園等區域進行整修，施工期間舞台區廣場照常開放，民藝館的服務也不間斷，修繕後的臺灣民俗文物館，將以嶄新風貌服務鄉親。
▲臺灣民俗文物館啟用35年，建物老舊即日起推動大整修，文化局文化資源科長潘美君說明整修工程與進度。（圖／記者金武鳳攝，2021.3.18）
▲臺灣民俗文物館啟用35年，建物老舊即日起推動大整修，文化局文化資源科長潘美君說明整修工程與進度。（圖／記者金武鳳攝，2021.3.18）
 
文化局也指出，整修工程完工後，將加入燈光設計，點綴建築體的飛簷線條，展現建築之美，也為北屯區增添一處夜間優雅景點。其次，文化局將致力提升民俗文物館營運品質，並透過結合鄰里社區、學校團體資源，配合原有豐富文物館藏，齊力推動多元民俗活動，提供民眾了解先民打拼及生活禮俗憑藉，讓文物館成為臺中市地方文化館舍一大亮點。
關鍵字

NOW民調中心

您逛過IKEA敦北店嗎？

您逛過IKEA敦北店嗎？

繼續作答
哪位政治人物婚外情的辯解理由最讓您無法接受？

哪位政治人物婚外情的辯解理由最讓您無法接受？

繼續作答
虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

情侶之間可以互查手機嗎?

可以
不可以
43.08%56.92%
2021-03-17-2021-03-23

丹丹ＶＳ峮峮！在您心中您認為誰的人氣更高？

丹丹
峮峮
22.22%77.78%
2021-03-17-2021-03-23

雙帥對決！蔣萬安 VS 吳宜農，您覺得誰最帥？

蔣萬安
吳宜農
74.21%25.79%
2021-03-16-2021-03-22

你會為了想免費吃壽司而改名叫「ㄍㄨㄟ ㄩˊ」嗎？

不會
3.7%96.3%
2021-03-17-2021-03-21
即時
推薦閱讀