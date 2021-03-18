臺灣民俗文物館大整修 年底竣工重啟文化館舍新亮點
記者金武鳯/台中報導
2021-03-18 17:20:44
位於臺中市北屯區的臺灣民俗文物館，啟用至今已有35年，年歲已久，部份建物已老舊影響營運機能與服務品質，經前立委沈智慧爭取中央補助款，配合市府編列配合款近3千萬元，即日起推動大規模整修工程。台中市副市長黃國榮今天主持開工祈福典禮，宣告工程於年底完工後，將提供市民更優質的藝文活動空間。
民俗文物館整修開工祈福典禮於上午10時舉行，北屯區議員大多親自到場祝福工程順利。副市長黃國榮表示，臺灣民俗文物館啟用35年，就像台中人的老朋友，伴隨大家走過成長歲月。只是，35年老舊建築確實需要整修，感謝中央補助，及臺中市議會支持編列市府配合款，讓民俗文物館大整修工程得以順利推動。 文化局長張大春表示，本次大整修將針對屋瓦破損造成的漏水、壁癌、木構件損壞，以及市民朋友最常運動的廣場地坪和如意園等區域進行整修，施工期間舞台區廣場照常開放，民藝館的服務也不間斷，修繕後的臺灣民俗文物館，將以嶄新風貌服務鄉親。 文化局也指出，整修工程完工後，將加入燈光設計，點綴建築體的飛簷線條，展現建築之美，也為北屯區增添一處夜間優雅景點。其次，文化局將致力提升民俗文物館營運品質，並透過結合鄰里社區、學校團體資源，配合原有豐富文物館藏，齊力推動多元民俗活動，提供民眾了解先民打拼及生活禮俗憑藉，讓文物館成為臺中市地方文化館舍一大亮點。