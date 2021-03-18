跟騷案頻傳罰款僅3000元 朝野立委盼訂跟騷防制法
記者吳承翰／台北報導
2021-03-18 17:20:45｜2021-03-18 18:16:43
近年來發生多起跟蹤、騷擾案件。立法院內政委員會今（18）日審查《糾纏行為防制法草案》，內政部次長陳宗彥表示，據研究有45.9%個案受反覆持續騷擾時間達1年，有高達24.9%個案時間會長達3年之久，內政部針對糾纏行為（跟蹤騷擾）犯罪、性別暴力案類等，著手補充現行法令不足之處，研定修正相關法案，並納入跨部會合作機制。
立法院內政委員會、衛環委員會今日一整天都在審查朝野立委提出的《糾纏行為防制法草案》，多達15位立委提案。內政部報告指出，糾纏（跟蹤騷擾）是針對特定被害人反覆持續的騷擾，據研究，有45.9%個案受反覆持續騷擾時間達1年，有24.9%個案時間達3年，與單次、隨機的跟蹤或騷擾行為特性有別，一般來說初期危險低、但存續時間較長。國民黨立委魯明哲說，目前法規對於跟蹤騷擾案件沒有法源，第一線執法人員想無法可用，只能用《社會秩序維護法》、《性騷擾防治法》以及《家庭暴力防治法》，但都有不足之處。魯明哲指出，跟蹤、騷擾的樣態非常多，如《性騷擾防治法》僅能針對有具體性騷擾的事件做出處置；《家暴法》的對象僅限於親屬，而範圍較廣的《社維法》僅裁罰3千元，「比超速還低」，他呼籲內政部儘速推出他們的《跟騷法》版本。民進黨立委羅美玲批評，去年10月13日內政部提出版本，函報行政院之後，至今仍沒有動靜。陳宗彥說明，目前行政院還在審查階段，因《跟騷法》涉及眾多部會及司法院，需要通力溝通、合作；此外，內政部已於108年推行「警察機關防治跟蹤騷擾案件計畫」，讓民眾所受保護不因法案研訂期間產生空窗期。時代力量立委邱顯智則指出，據警政署110受理報案系統統計，以跟蹤、騷擾、糾纏等作為關鍵字過濾，每年高達7600多件，性騷擾包含成立、不成立及撤回的案件數，2019年有863件，而依據社會秩序維護法第89條第二款中「無正當理由，跟追他人，經勸阻不聽者」，每年則僅有個位數，顯示現有規範仍沒辦法完全涵蓋跟蹤騷擾行為。邱顯智表示，現有規範包括社會秩序維護法、性平三法都是採事後認定，欠缺對於行為的即時介入及事後保護令。陳宗彥說明，現行性平三法應該可以適當處理，但要更明確、強化，同時即時、及早介入，作為預防，而不是只有事後處理。