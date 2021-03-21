影／火爆浪子決心護愛惹鼻酸！《追劇》驚心動魄的愛情
影像中心/綜合報導
2021-03-21 10:00:00
「『我愛你』是最溫柔，也是最殘忍的三個字。」伊林娛樂與醒吾科技大學攜手合作的《我在追劇找世界》，道出年輕人在愛情中的成長滋味，透過每集中出現的「愛情信物」，一句刻骨銘心的經典台詞，藉由新一代年輕人的視角，描寫一章章觸動人心的校園愛情故事。最新一集中從小一起長大的青梅竹馬，在家庭因素的影響下，兩人有著完全不同的人生背景，火爆浪子阿赤與乖巧女孩小霏，在一起長大的過程中暗生情愫，明明是相愛著的兩個人，但為什麼「我愛你」會成為最溫柔卻又殘忍的三個字呢？
伊林旗下藝人飾演男主角的陳信維表示：「很開心導演給我這個機會演出，這個角色對我來說，是個完全不同的挑戰，因為我的個性不是一個太火爆的人，也比較正面，要詮釋一個負面能量較大且衝動的人，有讓我認真跟自己工作了一下，挖出了一些少年時候的人生經驗，也感謝導演給我很大很自由的發揮空間，最後也謝謝劇組，這是一個很愉快的合作。」 伊林娛樂與醒吾科技大學攜手合作的《我在追劇找世界》網路短劇，每周二晚間10點於《NOWnews 今日新聞》YouTube頻道播出。這部劇由醒吾科技大學學生以及伊林娛樂藝人參與演出，也讓學生們參與學習幕後工作，以攝製實戰的方式，讓學生們深入了解拍攝過程。（影音編輯：謝美伶）