150歲奧斯卡帝后談戀愛　「婚宴魔王」愛上盲人攝影師

浪漫愛情喜劇《愛情瞎攪禍》找來資深奧斯卡影后黛安基頓、奧斯卡影帝傑瑞米艾朗，以及《即刻救援》系列中，以「地表最強老爸」連恩尼遜的愛女角色家喻戶曉的瑪姬格蕾斯等人同台演出。

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黛安基頓早年與伍迪艾倫合作多部經典喜劇，奠定喜劇天后地位，她此次在片中飾演一名視障攝影師莎拉，儘管眼睛看不見，依然能憑著與生俱來的直覺按下快門，拍出讓人眼睛為之一亮的攝影作品，在朋友的搓合下，與傑瑞米艾朗所飾演的「婚宴魔王」羅倫斯共譜高年級戀曲。

▲瑪姬格蕾斯吃苦當吃補，笑說吊鋼絲像家家酒一樣好玩。（圖／天馬行空提供）

儘管兩人現實年齡加起來接近150歲，甜蜜指數卻完全不輸片中其他年輕男女，一場平日拘謹的羅倫斯，為了體驗視障女友莎拉的真實生活，勇敢蒙眼上街，從過馬路到下手扶梯，在各種危險環繞之下，依然堅定完成任務的戲，更讓導演丹尼斯杜根直呼：「傑瑞米艾朗和黛安基頓無疑是整部片最浪漫的一對！」

該片講述潔西（瑪姬格蕾斯飾）在某次跳傘時「狠甩」男友，還不偏不倚地破壞了一場婚禮，這段新人落水的爆笑影片立刻在網上瘋傳，潔西因此成為外號「婚禮衰神」的網路名人。不巧的是潔西的職業正是婚禮顧問，她決心策劃一場最完美的婚禮來挽救自己的事業。她找上婚宴魔王羅倫斯（傑瑞米艾朗飾）作為搭檔，原本個性龜毛、百般挑剔的羅倫斯竟然對“盲目約會”的對象莎拉（黛安基頓飾）心動了，更令人意外的是莎拉是個不折不扣的盲人。

▲年過七十的影帝影后，片中展開如青澀少男少女般的純愛交往、接吻、滾床單通通來。（圖／天馬行空提供）

《愛情瞎攪禍》是導演丹尼斯杜根構思長達15年的作品，也是獻給愛妻的禮物。生性浪漫的丹尼斯，除了在片中結合了所有妻子喜愛的元素：婚禮、愛情、喜劇等，就連主題曲也由他親自填詞，找來勞勃許奈德的女兒、曾經榮獲葛萊美「最佳搖滾演出」、「最佳搖滾歌曲」兩大獎提名的另類歌姬艾兒金演出及獻唱，為整個故事增添更多歡笑與浪漫。《愛情瞎攪禍》將於3月19日在台上映。（編輯：張雅雯）