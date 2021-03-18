UBA／黑豹軍團首次攻蛋 世新教頭：籃框難投我們有優勢
記者黃建霖/綜合報導
2021-03-18 17:59:12｜2021-03-18 18:00:44
109學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開一級決賽，即將在3月20、21日於台北小巨蛋開打，世新大學今年在何正峰教練帶領下，男女子組都闖進4強，有望挑戰同年雙冠，就看球員能否頂住壓力，臨場打出該有表現。
世新女籃本屆預賽和複賽合計16連勝，勢如破竹的挑戰2連霸，戰力正處巔峰。而世新男籃上屆第6，今年在4名阿巴西、丹尼爾、沙巴斯丁、伊波卡外籍球員組成的「黑豹軍團」加持下，首次闖進小巨蛋。今天在記者會上，何正峰直言沒有心思去想冠軍的事，現階段就是盡力要球員打好每一場比賽，結果順其自然。「要一直把這個目標放在心裡面，壓力太大，我鼓勵球員去努力打球，至於結果我們就坦然接受。」世新男籃本屆比賽靠著外籍球員的體能和禁區優勢取得4強門票，何正峰不諱言球隊是以禁區和中距離投籃作為進攻主軸，決賽進到籃框出了名難投的小巨蛋，相信可以取得一定優勢。「黑豹軍團本屆打進4強，有點像是『劉姥姥進大觀園」的那種感覺，很新奇、什麼都沒見過，這種心態對他們來說可能是好事，因為他們渴望在大比賽中亮相，或許之後把參賽的影片傳回奈及利亞分享給家鄉的人，充滿想要贏的期待。」何正峰如此說道。4強先對上義守大學，世新本屆預賽、複賽都輸給對手，其中在複賽被義大克服17分落後的劣勢、最終在延長賽以1分之差贏球，相當傷士氣。對此，何正峰已有自己的策略，他不否認經驗是球隊現階段比較不足之處，也認為義守在這方面優於自己，「義守打得就是台式小球的球風，對我們的長人來說會比較辛苦一點，所以我們打算用區域聯防來應對。」至於女子組方面，雖然今年一路走來堪稱秋風掃落葉，2月和佛光交手時甚至曾大勝對手42分，不過何正峰對這支曾帶給球隊不少麻煩的勁旅不敢大意，「實力上我們優於他們，球員正常發揮有信心贏，但對方在預賽和複賽後也會做出應對，使出渾身解數。」