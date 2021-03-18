春遊大雅小麥之鄉 享受漫步金黃麥浪之旅

受疫情影響，國旅人氣旺。在百花盛開季節，最適合賞花踏青。臺中市政府觀光旅遊局大推，臺中大雅麥浪搖曵美景，搭配周邊趙家窯捏陶與潭雅神綠園道等景點，最適合親子假日鐵馬遊，歡迎民眾相揪來趟大雅金黃麥浪之旅!

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臺中市府觀旅局林筱淇局長表示，春天百花盛開，天氣涼爽，最適合假日出門踏青去。她客串導覽，如數家珍的介紹民眾騎鐵馬，乘風遊麥田，體驗麥浪搖曳田園樂。

▲春遊大雅小麥之鄉，順道騎鐵馬挑戰約13公里的潭雅神綠園道，風光明媚正是春遊好時光。（圖／觀旅局提供）

如果騎累了，沿途店家林立，歇歇腳享受下午茶，體驗探訪大自然的愜意時光，好好地放鬆身心靈。遊賞之餘，別忘了採購大雅知名的小麥米或煎餅當作伴手禮，送禮自用皆宜。

賞完麥田風光，順道拜訪「趙家窯」，體驗結合「陶」與「麥」燒製而成的陶器，在完成獨一無二專屬的作品後，可至「中科橫山公園」探訪宛如古裝電影場景，卻又帶有現代簡約氣息的戶外空間。

林局長說，公園內有座像堡壘的景觀長廊，還有生態滯洪池、陽光草坪、自行車道，生態豐富，適合散步、運動及打卡拍美照。晚間建議逛逛「雅潭夜市」，夜市是小而美的規模，吸引人的當地小吃及美食樣樣可口，吃、喝、玩、樂一應俱全。

▲賞完麥田風光，順道拜訪「趙家窯」，體驗結合「陶」與「麥」燒製而成的陶器。（圖／觀旅局提供）

此外，對體力有自信者，可騎鐵馬挑戰「潭雅神綠園道」，全長約13公里，是利用軍方舊鐵道興建而成的自行車專用車道。車道坡度平緩，非常適合單車運動與親子同遊，沿途可欣賞鄉間田野風光，行經清泉崗則有戰車公園、F-5E的退役戰機、以及過往軍人利用抵達軍營的小月台等等，充滿懷舊風情。值得一提的是，自行車道沿線的眷村小館千萬別錯過，不管是滷味、麵條、水餃或煎餃，全是百吃不膩的經典口味。更多台中旅遊資訊請上台中觀光旅遊網（https://travel.taichung.gov.tw/）查詢。