日本宣布將解除「緊急狀態」！東京1都3縣21日鬆綁
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-03-18 18:04:59
日本政府今（18）日下午召開會議宣布，東京首都圈1都3縣（東京都、埼玉縣、千葉縣、神奈川縣）週日（21）將解除維持了大約2個月半的緊急事態宣言（緊急狀態）。
今日東京都共新增323例新型冠狀病毒（COVID-19）確診案例、12例死亡，地區疫情相較先前趨緩，但仍十分嚴峻。日本政府強調，雖然解除緊急狀態，還是希望民眾減少非必要的外出，店家營業縮減營業時間，以防止疫情再次擴大。日本《NHK》報導，首相菅義偉表示，藉由縮短餐廳的營業時間，東京首都圈1都3縣的新確診案例減少了8成以上，即使是在千葉縣，醫院病床使用率也低於疫情程度標準的50%。」考量疫情趨緩，東京首都圈的緊急狀態於本月21日解除。但是為了防止感染再次擴大，日本政府呼籲餐廳減少營業時間；東京都政府根據防疫法規，要求行政區內的餐廳、卡拉OK等場所，只能營業至晚間8點。東京首都圈1都3縣的範圍，也將在解除緊急狀態後，要求民眾避免不必要的外出，店家至3月底仍要縮短營業時間。集會的人數限制也將維持上限5000人、或場地容納人數的50%，活動晚間9點前結束等。東京都知事小池百合子表示，將會繼續和其他3縣的知事合作，預防疫情反彈。
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