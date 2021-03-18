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日本宣布將解除「緊急狀態」！東京1都3縣21日鬆綁

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-03-18 18:04:59

日本街景/JR火車站/東京/日本/Japan/美聯社
▲日本政府今（18）日宣布，週日（21）起解除東京首都圈1都3縣的緊急狀態。（圖／美聯社／達志影像）
日本政府今（18）日下午召開會議宣布，東京首都圈1都3縣（東京都、埼玉縣、千葉縣、神奈川縣）週日（21）將解除維持了大約2個月半的緊急事態宣言（緊急狀態）。
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今日東京都共新增323例新型冠狀病毒（COVID-19）確診案例、12例死亡，地區疫情相較先前趨緩，但仍十分嚴峻。日本政府強調，雖然解除緊急狀態，還是希望民眾減少非必要的外出，店家營業縮減營業時間，以防止疫情再次擴大。
日本《NHK》報導，首相菅義偉表示，藉由縮短餐廳的營業時間，東京首都圈1都3縣的新確診案例減少了8成以上，即使是在千葉縣，醫院病床使用率也低於疫情程度標準的50%。」考量疫情趨緩，東京首都圈的緊急狀態於本月21日解除。
但是為了防止感染再次擴大，日本政府呼籲餐廳減少營業時間；東京都政府根據防疫法規，要求行政區內的餐廳、卡拉OK等場所，只能營業至晚間8點。東京首都圈1都3縣的範圍，也將在解除緊急狀態後，要求民眾避免不必要的外出，店家至3月底仍要縮短營業時間。
集會的人數限制也將維持上限5000人、或場地容納人數的50%，活動晚間9點前結束等。東京都知事小池百合子表示，將會繼續和其他3縣的知事合作，預防疫情反彈。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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