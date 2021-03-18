打造友善環境提升女性篩檢意願 子宮頸抹片檢查更安心

根據國民健康署107年癌症登記報告最新統計資料，女性癌症當中，乳癌死亡率排名為第2位；子宮頸惡性腫瘤死亡率的排名則為第7位。而依據衛福部的統計發現，有97%的子宮頸癌前病變及早期(0至1期)子宮頸癌個案可透過簡單門診手術治癒，透過篩檢早期發現異常，能大幅提升治癒率。

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62歲陳女士，因中風需靠輪椅代步，對於子宮頸抹片檢查深覺不便。後門診至奇美醫學中心子宮頸抹片檢查室，以全自動診療椅透過自動擺位完成篩檢。陳女士表示，以前檢查需要爬上爬下，所以很不願意做子宮頸抹片篩檢，新的儀器很方便，以後就不會擔心了。

奇美醫學中心婦女保健中心主任洪雅珊表示，婦女會因醫師的性別、不友善的就診環境、未有隱私感等降低子宮頸抹片篩檢意願。奇美醫學中心為能提升婦女執行篩檢的意願，打造出專屬的子宮頸抹片檢查室，採獨立溫馨空間設計、播放輕鬆音樂，提供星期一至星期六早上由專屬醫師執行子宮頸抹片檢查，維持單一個案進出以確保隱私性。為了讓身障及行動不便者能在安全狀態下進行移動，更引進日本全自動診療椅，讓婦女在執行子宮頸抹片篩檢時能更安全及舒適。

過去傳統的檢查臺受限於高度、固定腳架等，讓行動不便之個案深感麻煩不便，必須爬上爬下，辛苦挪動身體進行擺位才能完成檢查，對於身障者更是一大挑戰，現在可利用新型的全自動診療椅大幅提高便利性。洪雅珊表示，性別友善的檢查環境對於婦女朋友在面對需要高度身體隱私性、心理安全性的子宮頸抹片篩檢極為重要。友善舒適的環境會讓婦女更樂於接受篩檢，也能養成定期篩檢好習慣。