日本人會為「免費鮭魚」改名？他揭意外真相：不可能接受

今（18）日是引發「鮭魚之亂」的連鎖迴轉壽司店優惠最後一天，這兩天有不少台灣民眾揪團到戶政事務所改名，但也有民眾因為不知道自己小時候換過名字，改名鮭魚後達到更名次數上限無法換回原名，鬧出不少笑話。不過這波熱潮也讓網友好奇改名字這件事的重要性，粉專「日本人的歐吉桑・台湾在住の日本人のおじさん」就指出若這活動辦在日本恐怕「100%的日本人不會改名字！」。

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這名久居台灣的日本人就在臉書粉專

「日本人的歐吉桑・台湾在住の日本人のおじさん」

解釋，日本人對於「名字」的重視程度相當高，會為了免費壽司而特地去改名字的日本人幾乎是沒有，其中就包含了兩個理由。第一點是在日本改名字並不像台灣這麼方便，光是想要改名就得先繳交約新台幣500元左右的手續費，且得具備「合理理由」，例如太奇怪的名字、發音太難、看不出來男女、名字會被誤會為外國人等原因，「為了想拿優惠而改名，日本法院不可能接受這種改名的動機」。

▲連鎖迴轉壽司店推出名字有「鮭魚」，在17、18日上門用餐免費，引爆全台改名熱潮。（圖／翻攝自壽司郎臉書）

不僅如此，光是行政手續就得等上2至7周的時間，這點就讓許多人打退堂鼓了。而第二個理由在於許多日本人認為姓名和身體一樣是父母贈與的禮物，必須滿懷感謝的好好保護，「日本人刺青很少的理由之一是我們都有這個想法，不可以傷害爸爸媽媽提供的重要的東西，名字也是一樣。我們日本人覺得保護名字、重視名字就是小孩的義務」。

最後他也補充表示，如果被瞧不起名字的話，日本人絕對會生氣，有些日本人就連被用其他語言稱呼都會產生自己日文名字被小看、被否定自己存在的感覺，「罵日本人『小日本人』不會生氣，但是罵他的名字，我猜99%的日本人會超級生氣」，因此他才大膽表示，「在日本也有一樣名字優惠活動，100%的日本人不會改名字」。（編輯：楊智傑）