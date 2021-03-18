草地音樂會重返高美館　動畫電影「馴龍高手1」打頭陣

草地音樂會將在4月3、4日重返高美館，首場演出即是適合大小朋友一起觀賞的動畫電影《馴龍高手1》，搭配全版電影動畫透過高畫質巨型螢幕呈現，並由指揮楊智欽領軍高雄市交響樂團現場演出。配合防疫措施活動全區場域將「禁止飲食」、並需全程戴口罩。

我是廣告 請繼續往下閱讀

2010年由夢工廠動畫製作，《史瑞克》、《功夫熊貓》動畫製作群團隊打造的冒險動畫鉅片《馴龍高手》第一集上映首周即拿下北美票房冠軍，繼而在2014、2019分別推出續集及最終章。

電影故事內容改編自葛蕾熙達·柯維爾於2003年所作的同名童書「如何馴服你的龍」，描述在虛構的維京世界裡，維京島族人長年來努力對抗龍群的襲擊，並致力成為屠龍高手。主角少年-小嗝嗝(Hiccup)與傳聞中致命的敵人-兇猛的龍、最難被收服的珍稀夜煞「沒牙」成為好搭檔，在因緣際會下變成最知心的好搭檔，一起並肩作戰解救他們各自世界裡的夥伴。

只要提到《馴龍高手》，相信大家腦海馬上會浮現木管旋律與軍鼓隆隆聲，小嗝嗝與沒牙乘風飛翔的身影也隨音樂衝破雲端。電影配樂大師、來自英國的作曲家-約翰包威爾巧妙揉合蘇格蘭與愛爾蘭維京民族的音樂元素，打造出史詩氣魄、輝煌豪情的音樂配樂。

今年草地音樂會得以復辦有賴觀眾共同遵守防疫原則，主辦單位提醒到場觀眾務必配合相關防疫措施，包括減縮入場人數，同時活動全區場域將「禁止飲食」(現場也無販售食品)、採實名制、全程要求觀眾戴口罩、並請觀眾配合現場工作人員防疫宣導等。購票請洽OPENTIX兩廳院文化生活售票網。節目詳情請上高雄春天藝術節官網或臉書查詢。