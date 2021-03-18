分手崩潰半年 莫允雯畫畫療傷「丟掉髒東西」
記者羅凌筠/台北報導
2021-03-18 18:40:18｜2021-03-18 18:40:26
莫允雯、吳念軒、葉全真今（18）日出席《戀愛是科學》首映會，劇中飾演離婚回台經營戀愛科學婚姻仲介所的莫允雯，分享自己的感情觀：「我曾因失戀歷經半年崩潰期，其中允許自己崩潰跌落，學會接受負面情緒，以安靜畫畫丟掉髒東西。就像我演的顏霏一直逃避失敗婚姻，即使離婚後婚戒仍戴在手上，直到她遇到青梅竹馬，才提醒自己情傷還在。其實戲裡戲外都要先愛自己，才能遇到幸福。」
吳念軒則是以運動和開車來度過失戀期：「現在體悟『愛得深、愛得好，不如愛得剛剛好。』」葉全真也感同深受：「年輕時會崩潰，但現在學會跟自己對話，不要鑽牛角尖，對分手會轉念成這樣很好，因兩人不再痛苦。」黃薇渟也說：「我最討厭失戀的『自我否定』，其實哭完後就該知道自己想要什麼、不要什麼。」 《戀》劇討論多面向愛情，主要探討如何從失婚、失戀谷底翻身往上爬，迎接人生新的幸福。看完精采片花，演員們都非常感動，葉全真說被吳念軒洗頭和按摩很舒服，大家都看見他私下用心練習。莫允雯和黃薇渟則透露兩人在劇中是「地表最強閨密」，「我們為了真實呈現輕熟女的樣貌，互聊電視不能播但尺度還好的『鵝黃色』話題，如果大家想多了解，就一定要收看」。