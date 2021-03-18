新北首創校園數位點名 讓家長、老師都輕鬆
記者陳志仁／新北報導
2021-03-18 18:42:59
學校課堂上的點名及學生請假也數位化！新北市長侯友宜今（18）日到永和區頂溪國小啟用「上課yo！」新北校園通APP，讚嘆該系統「讓家長、老師都輕鬆，真正落實校園行政減量」；教育局表示，預計民國110學年度全市國中小全面實施，落實智慧校園目標。
侯友宜表示，新北市是第一個推動學校數位點名的城市，家長、教師與行政人員運用新北校園通APP，可迅速幫學生請假、聯繫家長，讓課堂上的點名數位化，第一時間掌握學生動向及安全；不僅提升親師間即時聯繫，減少紙本傳遞時間，也可讓教育局即時掌握各校相關數據，適時協助提供校務運用。教育研究與資訊發展科長吳佳珊說，這次「新北校園通APP」更新，再添學生請假線上化、課堂點名數位化、學生安全即時通、缺勤管理自動化4項功能；家長可運用APP幫學生請假，經老師APP審核通過，回傳家長，全程e化，省時又方便，結合全市班班皆有配置平板及無線AP，老師在平板點名，缺席名單會透過APP推播給行政單位，取代紙本簽到。吳佳珊指出，在校務及局端作業上，學務處收到缺席通知，立刻透過APP推播「學生未到校」訊息到家長手機，達到同步電話聯繫家長，在最短時間確認學生安全。教育局也能即時掌握彙整全市學校缺勤報表，依照各分區、假別及學校顯示，取代各校每日公務填報作法。教育局長張明文認為，一進到校園通APP，馬上就能掌握全市學生出缺席情形，也可全盤了解各校、各行政區的請假人數與假別，讓校務管理更方便有效率；甚至掌握每天有多少學生發燒、居家隔離、居家檢疫，有助於新冠肺炎後疫情時代的防範作業。