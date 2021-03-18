央行加碼房市調控措施　房仲：短期置產意願暫緩

（中央社記者蔡芃敏、潘姿羽台北18日電）央行宣布加碼房市調控措施，房仲指出，政府打炒房政策不斷，將讓買方轉為觀望，短期置產意願暫緩，交易量也不樂觀，整體房市表現降溫。在低利環境下，價格雖不至於崩盤，但也很難有表現。
為健全房市，政府各部會祭出打炒房政策，繼端出選擇性信用管制後，央行今天宣布加碼房市調控措施，包含公司法人購置住宅貸款最高成數一律為4成。購置高價住宅貸款最高成數由6成降至5.5成，同時新增第4戶以上的高價住宅貸款最高成數由6成降至4成等，且在19日起生效。對此，台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，針對法人購屋和自然人的第3戶貸款緊縮，主要針對置產客。政策雖非重手，但對房市也不是無傷，且央行、行政院連環出拳，再再宣示打房決心，掐住多屋族口袋，將讓短期置產意願暫緩，整體房市降溫。住商不動產企畫研究室資深經理徐佳馨指出，房地合一稅2.0將送立院審議，央行也緊縮銀根，在如此氛圍下，勢必會有買方觀望，也讓交易量不樂觀。不過，在低利環境下，價格不至於崩盤，但也很難有表現。徐佳馨說，至於公司法人囤房狀況，小資本公司應會避免購置住宅，購屋意願也會轉為相對保守，但是保險業、銀行業等較高資本的公司，受政策影響有限。徐佳馨指出，高價住宅買方多數自用，並不會特別影響購屋意願，但是，政策也會讓很多高資產族群下手前多加考慮。清華大學科技管理學院榮譽講座教授張金鶚則認為，央行打炒房政策精準、溫和，且持續滾動式檢討，扮演重要警示作用。政策將讓房地產減少炒作，台灣房市將朝健全邁進。不過，他認為，央行應調升法人機構、投資風險較高者利率，對打擊炒作成效更佳。星展集團資深經濟學家馬鐵英表示，央行今天進一步降低房貸成數的決定並不令人意外，目前銀行房貸年增率接近10%，已超過名目GDP的成長，房價增幅雖有穩定跡象，但仍處多年高點。馬鐵英分析，從金融穩定性的角度考量，加強選擇性信用管制屬於審慎措施；即便今天加碼第二波選擇性信用管制措施，針對第3戶、第4戶購房以及高價住宅限縮貸款成數，但從歷史經驗評估，仍有進一步收緊的空間。（編輯：楊凱翔）1100318