中聯公司停煤改氣 高市逐步達成脫煤減碳
記者蔡佳宏／高雄報導
2021-03-18 21:00:00
高雄市於去(109)年9月加入「脫煤者聯盟」，為加速脫煤減碳期程，環保局局長張瑞琿今(18)日親自率隊視察中聯公司，該公司後續將熱風爐的燃料由生煤及木質顆粒，改為天然氣或其他替代燃料，減少燃煤使用量。
環保局表示，中聯公司現有2座熱風爐，生產熱風以烘乾爐石。其中1座燒煤，另1座則為分批燃燒生煤或木質顆粒(非混燒)。每年燃煤量約1.2萬公噸及木質顆粒1600公噸，如將燃料改為天然氣，每年將可減少粒狀物2.5公噸及硫氧化物5.6公噸的排放。為達成脫煤減碳，環保局將透過汰換老舊機組、發電廠積極轉型及改用清潔能源等逐步達成，中鋼公司已率先於今年3月起1座汽電共生鍋爐停燒生煤，另外2座亦於9月15日起停燒生煤。對於中鋼子公司-中聯，亦同要求儘早停燒生煤改用其他燃料。本市其餘16座燃煤汽電共生鍋爐及23燃煤燃燒設備(含鍋爐及隧道式燒成爐等)，環保局將全面要求業者及早脫煤。環保局表示，市長陳其邁上任以來戮力改善高雄市空氣品質及積極減碳，要求訂定各項空污減量改善措施及輔以經濟誘因等補助方案，以提升空氣品質、減少碳排，自109年起高雄市PM10已符合二級防制區標準，正式脫離三級防制區(尚待環保署公告)。高市府與各界團體及市民朋友抗空污及減碳立場是一致的，期望齊心努力持續改善高雄市空氣品質。