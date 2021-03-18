NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

最強40歲神顏對決！全智賢、宋慧喬逆齡少女肌這樣保養

記者羅凌筠/綜合報導

2021-03-18 20:13:19｜2021-03-18 20:23:18

▲全智賢（左）、宋慧喬廣告形象照釋出。（圖／翻攝SU:M37、宋慧喬IG）
▲全智賢（左）、宋慧喬廣告形象照釋出。（圖／翻攝SU:M37、宋慧喬IG）
來自南韓的全智賢、宋慧喬是亞洲女神代表，同為1981年生，兩人的防腐美貌20年如一日，彷彿歲月從來沒在她們臉上留下痕跡。近日全智賢、宋慧喬同步回歸南韓精品界，為代言拍攝廣告形象照，逆齡肌膚不輸少女，讓人看了又羨慕又激賞！
我是廣告 請繼續往下閱讀
▲全智賢展現女神氣場。（圖／翻攝SU:M37
▲▼全智賢展現女神氣場。（圖／翻攝SU:M37 IG）
▲全智賢展現女神氣場。（圖／翻攝SU:M37
全智賢因《我的野蠻女友》，在南韓影壇站穩一席之地，步入婚姻家庭的她，每每現身都散發幸福光環，近日她為保養品牌拍攝廣告，身穿削肩白色禮服，微露冰肌玉骨的撩人體態，滿臉的膠原蛋白，讓她皮膚美到發光，這可是她堅持每天喝2000c.c.溫水，用恆心保養出來的無瑕臉蛋。
▲全智賢身材保養得宜。（圖／翻攝SU:M37
▲全智賢身材保養得宜。（圖／翻攝SU:M37 IG）
▲宋慧喬水嫩肌膚光滑又緊緻。（圖／翻攝宋慧喬IG）
▲宋慧喬水嫩肌膚光滑又緊緻。（圖／翻攝宋慧喬IG）
宋慧喬「喬妹」一喊就是20年，任憑小鮮肉世代輩出，擁有最強童顏的宋慧喬，搭上哪個年下弟弟都無違和！近日她為保養品牌拍攝廣告，身穿一襲白色深V禮服入鏡，零毛孔的光滑肌膚，在鮮嫩紅唇的襯托下，更顯吹彈可破，對宋慧喬來說，保濕與美白是保養最重要的一環，不僅每天要喝10杯水，宋慧喬還用溫水、牛奶洗臉，避免冷熱水溫刺激，呵護水嫩肌膚。
▲宋慧喬擁有少女般凍齡童顏。（圖／翻攝宋慧喬IG）
▲▼宋慧喬擁有少女般凍齡童顏。（圖／翻攝宋慧喬IG）
▲宋慧喬擁有少女般凍齡童顏。（圖／翻攝宋慧喬IG）
 
關鍵字

NOW民調中心

因為疫情，台灣邊境管制已經超過1年了，放開帛琉旅遊泡泡，你會想嘗試嗎？

因為疫情，台灣邊境管制已經超過1年了，放開帛琉旅遊泡泡，你會想嘗試嗎？

繼續作答
虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

繼續作答
哪位政治人物婚外情的辯解理由最讓您無法接受？

哪位政治人物婚外情的辯解理由最讓您無法接受？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

情侶之間可以互查手機嗎?

可以
不可以
45.59%54.41%
2021-03-17-2021-03-23

丹丹ＶＳ峮峮！在您心中您認為誰的人氣更高？

丹丹
峮峮
20.51%79.49%
2021-03-17-2021-03-23

雙帥對決！蔣萬安 VS 吳宜農，您覺得誰最帥？

蔣萬安
吳宜農
74.21%25.79%
2021-03-16-2021-03-22

你會為了想免費吃壽司而改名叫「ㄍㄨㄟ ㄩˊ」嗎？

不會
3.64%96.36%
2021-03-17-2021-03-21
即時
推薦閱讀