最強40歲神顏對決！全智賢、宋慧喬逆齡少女肌這樣保養
記者羅凌筠/綜合報導
2021-03-18 20:13:19｜2021-03-18 20:23:18
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全智賢因《我的野蠻女友》，在南韓影壇站穩一席之地，步入婚姻家庭的她，每每現身都散發幸福光環，近日她為保養品牌拍攝廣告，身穿削肩白色禮服，微露冰肌玉骨的撩人體態，滿臉的膠原蛋白，讓她皮膚美到發光，這可是她堅持每天喝2000c.c.溫水，用恆心保養出來的無瑕臉蛋。
宋慧喬「喬妹」一喊就是20年，任憑小鮮肉世代輩出，擁有最強童顏的宋慧喬，搭上哪個年下弟弟都無違和！近日她為保養品牌拍攝廣告，身穿一襲白色深V禮服入鏡，零毛孔的光滑肌膚，在鮮嫩紅唇的襯托下，更顯吹彈可破，對宋慧喬來說，保濕與美白是保養最重要的一環，不僅每天要喝10杯水，宋慧喬還用溫水、牛奶洗臉，避免冷熱水溫刺激，呵護水嫩肌膚。
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