日首都圈緊急事態宣言將解除　防疫5支柱登場

（中央社記者楊明珠東京18日專電）日本政府今天決定東京都等首都圈1都3縣為因應武漢肺炎疫情實施的緊急事態宣言21日如期解除。為避免疫情復燃，日本首相菅義偉今天提出防疫「5支柱」對策。
日本政府18日正式決定為防止2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情擴大對首都圈1都3縣（東京都、埼玉縣、千葉縣及神奈川縣）所發佈的緊急事態宣言將如期於21日解除。在做出這項決定後，菅義偉召開記者會說明為何將解除首都圈1都3縣緊急事態宣言。他表示，新增確診病例、病床使用率等的指標都符合防疫標準。他說，內閣官房所整理的資料顯示，截至本月17日，首都圈1都3縣的病床使用率低於40%，已達到解除宣言標準的「階段3」。雖然東京都與埼玉縣的新增確診病例有微增的情形，但疫情仍獲得控制。為防止在緊急事態宣言解除後疫情復燃，菅義偉提出「5支柱」防疫對策，這包括1.餐飲店的對策、2.加強監視變種病毒對策、3.加強核糖核酸（PCR）檢查、4.推動安全且迅速的疫苗接種、5.充實醫療體制。有關餐飲店的防疫對策，緊急事態宣言實施期限，政府要求首都圈1都3縣的餐飲店提早打烊的時間是「晚上8時」，但緊急事態宣言解除後，將鬆綁為「晚上9時」。配合提早打烊的餐飲店平均每一家店鋪可獲政府4萬日圓（約新台幣1萬元）的補助。此外，3月底是日本財會年度將結束的時期，聚餐的情況多，日本政府將透過社群網站等呼籲民眾聚餐人數控制在4人以內。有關加強監視變種病毒的對策，日本政府決定把陽性者（確診者）約10%為對象實施的抽檢比例提高為約40%。此外，日本政府目前禁止來自全球的外籍人士新申請入境的邊境管制措施仍持續實施。在加強核糖核酸（PCR）檢查方面，日本政府將與自治體（都道府縣市村町）合作，在鬧區等集中針對無症狀者進行檢查，4月的檢查量能將增為每天5000件。有關疫苗的接種，菅義偉表示，優先針對醫護人員施打疫苗的作業順利進行中，目前每天約8萬人接種疫苗，4月12日起將開始針對高齡者施打疫苗，估計到6月之前至少可確保1億劑的疫苗數量。菅義偉說：「為了不需再發佈緊急事態宣言，確實推行這5項防疫對策是我的職責。」（編輯：高照芬）1100318