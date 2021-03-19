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被拜登說是劊子手　蒲亭回嗆：你在說你自己

中央社

2021-03-19 05:50:11

▲美國總統拜登昨天稱俄羅斯總統蒲亭「劊子手」，引發這兩個前冷戰時期敵國數十年來最嚴重外交危機。蒲亭今天回嗆拜登「你在說你自己」，他的發言人也指責拜登無意改善雙邊關係。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統拜登昨天稱俄羅斯總統蒲亭「劊子手」，引發這兩個前冷戰時期敵國數十年來最嚴重外交危機。蒲亭今天回嗆拜登「你在說你自己」，他的發言人也指責拜登無意改善雙邊關係。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社莫斯科18日綜合外電報導）美國總統拜登昨天稱俄羅斯總統蒲亭「劊子手」，引發這兩個前冷戰時期敵國數十年來最嚴重外交危機。蒲亭今天回嗆拜登「你在說你自己」，他的發言人也指責拜登無意改善雙邊關係。
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拜登（Joe Biden）昨天接受美國廣播公司新聞網（ABC News）訪問時表示，蒲亭（Vladimir Putin）在去年美國總統大選試圖讓自己落選，他將為此「付出代價」；當被問到是否認為蒲亭是「劊子手」，拜登回答「是的」。
法新社報導，蒲亭今天在電視上針對拜登發言表示：「我們總在對方身上見到自己的特質，以為他跟我們一樣。」不過他說，莫斯科不會和華府斷絕關係，但會在「有利於」俄羅斯的條件下和美國合作。
莫斯科昨天已對拜登言論迅速做出回應，當晚便召回駐美國大使緊急諮詢，這在俄羅斯近年外交上未曾見過。俄羅斯使館表示，大使安托諾夫（AnatolyAntonov）預計20日啟程返國，以討論「如何修補陷入危機的俄美關係」。
克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天則對記者說：「美國總統的這些發言非常糟糕。他顯然不想要（美國）與我國的關係重返正軌。我們接下來的行動都將以此為依據。」
培斯科夫還說，「若有必要」蒲亭將接見駐美大使安托諾夫。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1100318
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