同鮭魚盡？衛生棉廣告喊「臭鮑魚」　醫怒轟：羞辱當有趣

日前由壽司郎促銷活動引起改名「鮭魚之亂」即將告一段落，不少企業品牌或政府單位也跟上這股風潮紛紛大玩鮭魚梗，但台灣一間在地品牌衛生棉「愛康」在跟風魚類梗時卻在文案上指稱女性生殖器是「臭鮑魚」，貼文引起消費者強烈反彈，婦產科醫師林靜儀更以臨床工作20年經驗抨擊「你嘴巴才臭」。

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台灣知名衛生棉品牌「愛康」今日稍早在臉書貼出一篇順應「鮭魚之亂」的貼文，但圖文最末卻指稱女性生殖器有異味是「臭鮑魚」，暗示使用自家產品後就能「又香又亮」，這則貼文曝光後被網友們撻伐用字相當不尊重女性，不但加深對於女性身體焦慮，更會因此造成錯誤衛教觀念。

▲衛生棉品牌跟風「鮭魚之亂」卻讓網友氣炸了。（圖／翻攝自「加個零文化傳播有限公司」創辦人張嘉玲臉書）

▲貼文掀起各界KOL不滿、抨擊。（圖／翻攝自「加個零文化傳播有限公司」創辦人張嘉玲臉書）

婦產科醫師林靜儀在

臉書發文

批評，表示自己在臨床工作20年，極少被病人陰道臭過，「除非有非常特殊的感染或陰道異物！」，也補充正確知識「長期使用護墊，陰道和會陰部長期處於潮濕與悶熱的狀態，或過度清潔，導致會陰部菌叢與酸鹼度失衡，才容易導致發炎」。

此外，林靜儀也點出使用棉墊是現代社會的習慣，將生理用品無限誇大女性對於會陰部和正常生理現象的焦慮，甚至用帶有歧視或恐嚇性的形容與言詞，來強化女性對於身體的羞恥感「真的，非常非常惡劣」，更譴責「想不到婦女用品的產品廠商，竟然低俗歧視與羞辱當有趣，寫出這種文案來，誰在跟你臭？臭的是你的嘴啦！」。

隨著眾多網友和專業人士們湧入留言，愛康稍早也刪除了該篇貼文，創辦人Melody也透過粉專表示作為女性品牌，對於犯下這樣的失誤感到相當抱歉，而執行長何雪帆則發出聲明坦言自己不夠謹慎把關素材，在內部的教育上也做得不足，「因為我們的錯誤非常值得讓人生氣，只求能夠讓我再一次誠心的向女性們致上最深歉意」。（編輯：楊智傑）