涉詐助理費　高市議長曾麗燕200萬交保、胞妹聲押

國民黨籍高雄市議長曾麗燕驚傳涉嫌詐領助理費，昨（18）日上午高雄地檢署指揮南機站兵分多路搜索，直到深夜10點多才移送地檢署複訊，曾麗燕應訊時否認涉案，但負責助理費請領申報相關事情的胞妹曾麗鴻說法避重就輕，凌晨零點許，裁定曾麗燕以200萬元交保，而曾麗鴻因有串證可能性，向法院聲押。

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曾麗燕日前遭檢舉，指稱在2010年起，自高雄市改制後的第一屆市議員選舉起，即涉嫌詐領助理費，時間長達10多年，負責處理助理費請領申報相關事宜的曾麗燕胞妹曾麗鴻被指涉嫌虛報人頭助理、低薪高報等方式，向高雄市議會不實申請助理費，金額達300萬元。

高雄檢調昨日上午分別到曾麗燕高雄市議會辦公室、服務處及住處等處進行搜索，帶回曾麗燕、胞妹曾麗鴻、胞弟曾華富、助理、相關證人等10多人，包括曾麗燕的丈夫、前立委林宏宗也以證人身分被約談，其中弟弟曾華富10萬元交保，其他助理則分別以5萬、10萬不等的金額交保。

據悉，曾麗燕複訊時否認詐領保險費，並表示多年來助理費等問題都是由妹妹曾麗鴻代為處理，訊後裁定曾麗燕200萬元交保，但檢方認為，曾麗燕的胞妹曾麗鴻證詞避重就輕，並有串證的可能性，向法院聲押。

外界普遍認為曾麗燕處事圓融、身段柔軟，2020年因前議長許崑源在任內逝世，最後由曾麗燕獲得國民黨提名參加議長補選，當時黨內雖傳出不少雜音，曾麗燕一一請託懇談，最終順利拿下補選議長寶座，也是繼民進黨籍議長康裕成後的第二位女性議長。

沒想到曾麗燕拿下議長大位置至今不到一年就爆發詐領助理費的事件，且高雄市議會第3屆第5次定期大會即將在4月8日舉行，時機敏感，陰謀論不脛而走，有人認為是政治力介入，也有人認為是被自己人「陰」了，這起風波後續會引發什麼效應仍有待觀察。