調查出爐！歐洲藥管局證AZ疫苗安全有效　多國恢復施打

由英國牛津大學(University of Oxford)與藥廠阿斯特捷利康(AstraZeneca)合作研發的新冠肺炎疫苗(AZ疫苗)，近日深陷血栓爭議，不少國家為了保險起見，都宣布暫停施打，待有關單位調查。現在歐洲藥品管理局(European Medicines Agency, 簡稱EMA)的調查檢果出爐，聲稱AZ疫苗「安全有效」，消息一出，義大利、法國等國也陸續恢復接種。

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根據《CNN》等外媒報導，歐洲藥品管理局當地時間18日表示，調查結果顯示，AZ疫苗安全且有效，若是接種，好處應高於潛在風險。

EMA主席庫克(Emer Cooke)在新聞發布會上聲稱，調查後沒有發現證據能證明，AZ疫苗會引發血栓現象，故委員會目前得到的結論為疫苗是安全且有效的，對預防會造成入院和死亡的新冠肺炎，好處比潛在的風險大。

不過EMA也表示，無法絕對排除AZ疫苗與一種特殊罕見之凝血障礙的關聯，進一步的調查仍會持續，並將更新該疫苗的產品資訊，提醒醫師和大眾有關它的潛在風險。

在歐藥局發表結果後，義大利、立陶宛、拉脫維亞、西班牙及法國等都已宣布將繼續施打AZ疫苗，瑞典則表示下週才會決定。