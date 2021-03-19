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會晤展開！布林肯關切台港問題　楊潔篪堅拒美國干涉內政

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-03-19 07:28:33｜2021-03-19 08:37:02

▲美中外交高層會晤，當地時間18至19日在美國阿拉斯加舉行。據外媒引述，美國國務卿布林肯關切新疆、台港等問題，但中方堅拒美國干涉其內政。美中示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲美中外交高層會晤，當地時間18至19日在美國阿拉斯加舉行。據外媒引述，美國國務卿布林肯關切新疆、台港等問題，但中方堅拒美國干涉其內政。美中示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
美中外交高層會晤，當地時間18至19日在阿拉斯加舉行，由美國國務卿布林肯(Antony Blinken)、國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)，會見中共中央政治局委員、中國中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，以及中國國務委員兼外交部長王毅。首次會談於當地時間18日下午展開，據外媒引述，美方在會中向對方表示，中國的行為威脅全球秩序、美方會捍衞全球穩定；而中國則反擊稱美國利用軍事和經濟上的優勢施壓他國。
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根據《路透社》報導，蘇利文在會談開始時就表示，美國不尋求爭端，但美國歡迎激烈競爭，也會捍衞美國的原則、人民及盟友；布林肯則表達將討論新疆、香港和台灣議題、中國的網絡攻擊，以及中國對盟友的經濟脅迫等，因為這些行為，每一個都會威脅到全球秩序的穩定。
報導指出，對於美方的言論，楊潔篪則回嗆道，中國的價值就是人類的價值，和平、公正、正義，是以國際法為基礎的國際秩序，而不是一小撮國家所鼓吹的，以規則為基礎的秩序。
楊潔篪並指控美國，利用其軍事和財政力量向各國施壓，鼓勵它們攻擊中國，並濫用國家安全威脅國際貿易的未來；美中各有自己的民主模式，當前美國的人權正處於低谷，非裔正遭受不公平的對待甚至被屠殺，美國應該先把自己國家內的事情處理好。
楊潔篪也重申，新疆、香港和台灣，都是中國領土的不可分割的部分，中國堅決反對美國干涉其內政，希望美方能放棄冷戰與對抗的思維，與中國相互尊重、合作共創雙贏。
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