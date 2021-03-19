寶二水庫剩9.9% 楊文科、宣明智祈雨呼籲共體時艱

最近台灣水情嚴峻，各地水庫拉警報，為因應缺水持續惡化，新竹縣預先抗旱演練，昨（18）日邀請水利署副署長黃宏莆一同視察水情。新竹縣為竹科供水重鎮，其中寶二水庫尤為重要，目前寶二水庫蓄水量僅剩9.9%，新竹縣長楊文科特地實地關切，了解整備狀況，他呼籲企業廠商和民生都要節約用水，攜手共度難關，最後和地方鄉親進行簡單祈雨儀式，期盼雨勢快來，紓解旱況。

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新竹縣長楊文科指出，因應水情嚴峻，他與水利署副署長黃宏莆共同視察廠商節水狀況、竹北水資源中心回收水情形，以及寶二水庫水情。他感謝中央北水南送、開放鑿井等調度措施，讓新竹目前為止仍能苦撐，因應未來可能進入供5停2的措施，新竹縣將在本月底演練，做好抗旱整備。

楊文科說，在開源方面，新竹縣向中央提出建議興建寶山第三水庫和鳳山溪設攔河堰取水的長期措施，水利署也將評估研議。另外在節流方面，新竹縣全面要求企業廠商全力節水、提高廢水回收利用，同時呼籲民眾節約用水，相信在大家同心努力下，可以度過這次缺水難關。他特別利用視察寶二水庫機會，與地方鄉親仕紳一起祈雨，希望早日降雨，解除旱象。

新竹縣長楊文科今天和水利署副署長黃宏莆等人視察水情，首先到湖口力成科技公司了解其製程廢水回收過程和成效，緊接著到竹北水資源回收中心，聽取目前回收水再利用的狀況簡報，再來則是到水情最為嚴峻的寶二水庫現勘，呼籲工業和民生一起開源節流，共體時艱。最後則是在聯電榮譽副董事長宣明智、新竹縣議長張鎮榮等人和地方鄉親陪同下，至寶山大壢老仙爺廟祭拜祈雨。

宣明智表示，新竹每年都會遇到缺水，大家都會共體時艱，一起解決問題，但今年缺水的嚴重度，是以前沒有看過的，寶二水庫的蓄水量僅剩9.9%，除了祈求老天保佑降雨，大家也要努力節水，將來也會面對在地方上鑿井取水，如何最有效地利用水資源，鑿井取水之後如何回填，都是必須要考量的議題，希望大家一起節約用水