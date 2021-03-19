校園社團最強指南 桃園青年局陪你玩社團玩出新高峰
記者李春台/桃園報導
2021-03-19 08:51:33
桃園境內高中職及大專院校已有超過2,000個社團及學生組織，針對這麼龐大的學生社團及組織的蓬勃發展，桃園市青年局於109年全台首創社團單一服務窗口「社團專案辦公室」，整合同學最在意的經費補助、場地借用、培訓課程及交流活動等，提供最強資源指南及一條龍式專人服務，讓社團學生輕鬆揮灑創意不再受限。
「青年局成立六年以來持續陪伴著社團青年一起成長，扶持了300多個社團，並見證了社團同學們近57萬人次的青春及熱血。在過程中我們察覺到同學在玩社團除了缺乏經費及場地外，更想知道別人怎麼玩社團以及如何將社團玩得更好。」青年局長顏蔚慈表示，「去年我們整合社團青年的需求成立社團專案辦公室，並提供了跨校校社的交流平台及社團經營等課程，期待能夠系統式的協助及陪伴同學玩社團，並讓更多人看見桃園青年的能量。」去年突發的疫情導致學生被迫停止社團活動，但表演的渴望與需求仍存在，青年局與社辦迅速提出應變方式，將實體成果發表會轉為線上直播的「雲社慶」，透過線上展演方式為社團青年提供舞台。社辦去年辦理跨17校cosplay玩家所參與的動漫祭及21校康輔社共同舉辦的公益大賞活動，都在社團間造成廣大迴響，今年也將進一步舉辦全國交流活動，讓更多人可以感受社團活動的魅力。社團活動在108新課綱中的重要性日益提升，中大壢中學務主任游鐘緯表示：「社團活動不僅對學生的綜合能力有實質的幫助，社團歷程紀錄也有益於學生的未來發展。」青年局持續鼓勵青年們參與各項社團活動，首次推出「社團學習歷程紀錄手冊」，不僅是重要的學習時數證明，社辦也將不定期舉辦抽獎活動或提供驚喜禮物，鼓勵同學將參與社團活動難忘的回憶記錄下來。青年局提供學生們校園社團最強指南，社團活動中常常遇到經費不足、場地不夠用，社辦都樂意伸出援手，歡迎學生們直接前往青年事務局1樓社辦的實體辦公室諮詢並尋求協助，除了專人服務，也可以透過青年局Instagram(IG搜尋：youthtycg)或是直接致電青年局 03-4225205轉7012，社辦將熱情提供完整服務。