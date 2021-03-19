美債殖利率又升美股下挫 台股早盤跌逾200點
記者許家禎/台北報導
2021-03-19 09:23:04
美國十年期公債殖利率又飆升，美股四大指數昨（18）日齊跌，台北股市今（19）日開盤跌101.38點，以16186.46點開出，隨後跌逾200點，下殺到16077點，跌幅超過1%，面臨萬六保衛戰。權值股台積電再度跌破600元，聯電、聯發科、鴻海、大立光、聯電都領跌。
美股道瓊指數18日下跌153.07 點，或0.46%，收32,862.30點；標普500指數下跌58.66點，或1.48%，收3,915.46點；那斯達克指數下跌409.03點，或3.02%，收13,116.17點；費城半導體指數下跌131.70點，或4.24%，收2,976.22點。台北股市今日開盤跌101.38點，加權股價指數以16186.46點開出，隨後跌逾175點，下殺到16109點，跌幅超過1%。台積電ADR 18日收跌3.59%，今日以594元開出，再度跌破600元，早盤跌9元，跌幅1.4%，來到593元。大立光跌1.7%，來到3365元。聯發科也跌2.4%，來到881元。鴻海同樣弱勢跌3%，來到125.5元。聯電跌2%，來到46.1元。日月光跌1.4%、世界先進跌2%。旺宏、英業達、宏碁、天鈺獨強。