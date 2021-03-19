NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

美債殖利率又升美股下挫　台股早盤跌逾200點

記者許家禎/台北報導

2021-03-19 09:23:04

▲美國聯準會對經濟前景示警，再加上華為禁令升級，台股開低走低，收盤跌416點，來到12362點，跌幅3.2%，成交金額新台幣3468億元。(圖／NOWnews資料照片)
▲台北股市今（19）日開盤跌101.38點，以16186.46點開出，隨後跌逾200點，下殺到16077點，跌幅超過1%。(圖／NOWnews資料照片)
美國十年期公債殖利率又飆升，美股四大指數昨（18）日齊跌，台北股市今（19）日開盤跌101.38點，以16186.46點開出，隨後跌逾200點，下殺到16077點，跌幅超過1%，面臨萬六保衛戰。權值股台積電再度跌破600元，聯電、聯發科、鴻海、大立光、聯電都領跌。
我是廣告 請繼續往下閱讀
美股道瓊指數18日下跌153.07 點，或0.46%，收32,862.30點；標普500指數下跌58.66點，或1.48%，收3,915.46點；那斯達克指數下跌409.03點，或3.02%，收13,116.17點；費城半導體指數下跌131.70點，或4.24%，收2,976.22點。
台北股市今日開盤跌101.38點，加權股價指數以16186.46點開出，隨後跌逾175點，下殺到16109點，跌幅超過1%。台積電ADR 18日收跌3.59%，今日以594元開出，再度跌破600元，早盤跌9元，跌幅1.4%，來到593元。
大立光跌1.7%，來到3365元。聯發科也跌2.4%，來到881元。鴻海同樣弱勢跌3%，來到125.5元。聯電跌2%，來到46.1元。日月光跌1.4%、世界先進跌2%。旺宏、英業達、宏碁、天鈺獨強。
關鍵字

NOW民調中心

您逛過IKEA敦北店嗎？

您逛過IKEA敦北店嗎？

繼續作答
因為疫情，台灣邊境管制已經超過1年了，放開帛琉旅遊泡泡，你會想嘗試嗎？

因為疫情，台灣邊境管制已經超過1年了，放開帛琉旅遊泡泡，你會想嘗試嗎？

繼續作答
哪位政治人物婚外情的辯解理由最讓您無法接受？

哪位政治人物婚外情的辯解理由最讓您無法接受？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

情侶之間可以互查手機嗎?

可以
不可以
39.53%60.47%
2021-03-17-2021-03-23

丹丹ＶＳ峮峮！在您心中您認為誰的人氣更高？

丹丹
峮峮
24.44%75.56%
2021-03-17-2021-03-23

雙帥對決！蔣萬安 VS 吳宜農，您覺得誰最帥？

蔣萬安
吳宜農
74.73%25.27%
2021-03-16-2021-03-22

你會為了想免費吃壽司而改名叫「ㄍㄨㄟ ㄩˊ」嗎？

不會
5.26%94.74%
2021-03-17-2021-03-21
即時
推薦閱讀