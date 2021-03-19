公民被引渡到美國氣炸！北韓暴怒宣布 與馬來西亞斷交
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-03-19 09:46:54
北韓今(19日)宣布與馬來西亞斷絕外交關係，原因是一名「無辜的」北韓公民被引渡到美國，並聲稱要讓美國也付出代價。
根據《韓聯社》報導，北韓外務省19日在官媒發表聲明，指控馬來西亞政府17日以涉嫌洗錢為由，將一名無辜的北韓公民文哲明(音譯)引渡至美國，北韓絕不能容忍這樣嚴重的「敵對行為」發生，因此決定斷絕與馬來西亞的外交關係，也將讓事件的幕後操縱者-美國付出相應的代價。報導指出，美國聯邦調查局(FBI)指控文哲明涉嫌違反國際對北韓的制裁，將酒類、手錶等奢侈品運至北韓，並透過皮包公司來洗錢，遂於2019年5月要求馬來西亞將其引渡至美國；雖然文哲明矢口否認，馬來西亞法院仍於同年12月判決將他引渡，並於本月初駁回其上訴。北韓在聲明中強調，文哲明在新加坡從事合法外貿生意多年，對他洗錢的指控根本是荒誕無稽，也無確切證據，而馬來西亞極力巴結身為北韓頭號敵人的美國，也徹底破壞了兩國關係，一切後果需由馬方承擔，幕後操縱者美國也將為此付出相應的代價。據了解，北韓是在1973年與馬來西亞建交，但金正恩同父異母的哥哥金正男，2017年在馬來西亞被暗殺後，雙方相互驅逐大使，關係停滯不前；2019年終於就恢復關係一事開始進行討論，卻因疫情影響而停擺，現在又發生斷交事件，看來兩國關係要撥開雲霧，恐怕還需再等上一段時間。