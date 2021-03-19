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賴士葆、趙少康合體談修憲　主張內閣制、恢復閣揆同意權

記者余祥／台北報導

2021-03-19 10:25:39｜2021-03-19 10:25:49

國民黨立委賴士葆
▲國民黨立委賴士葆、中廣董事長趙少康召開修憲記者會，國民黨團總召費鴻泰也到場支持。（圖／記者朱永強攝，2022.03,19）
立法院本會期將啟動修憲工程，國民黨立委賴士葆今（19）日與中廣董事長趙少康召開記者會，提出修憲版本，他們主張，落實內閣制，政務官由立委擔任，恢復閣揆同意權，不要讓閣揆淪為總統管家，另增加立委席次至151席。
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賴士葆與趙少康上午在立法院召修憲開記者會，記者會開始前，國民黨總召費鴻泰也到記者會現場，與賴士葆、趙少康合影。
賴士葆說，他提出的修憲版本將會開始進行連署。版本主張，第一，落實內閣制，政務官由立委擔任，第二，恢復閣揆同意權，讓權責相符，第三，增加立委席次至151席，由於更動區域立委席次比較麻煩，因此區域立委席次維持73不變，不分區大幅增加到72席，再加原住民6席，總共151席。
賴士葆說，前總統李登輝修憲時把閣揆同意權拿掉後，閣揆講好聽一點是執行長、幕僚長，講不好聽一點就像總統家裡的管家，現在的制度權責不相符，憲政體制有很大缺失，但民進黨修憲小組卻沒有提到這點，讓他非常不以為然，決定自提版本主動出擊。
趙少康則說，現在的憲政制度是替死鬼制度，閣揆替總統死，而總統從來不用到立法院備詢，誰可以問責？好像選上總統後，總統想幹嘛就幹嘛，全世界沒有一個國家像台灣這樣。
趙少康說，民進黨在野時也主張內閣制，為何拿到權力後就不要了？內閣制是比較穩定的制度，權力分散、集體領導、有效率、權責相符。
趙少康呼籲蔡總統趕快推動內閣制，「你不做，我2024年選上總統馬上做」。
有關賴士葆召開修憲記者會與趙少康合體，是否與黨主席選舉有關，賴士葆說，趙少康受限一年條款限制，參選機率低，因此跟黨主席選舉無關，他們是為了國家的長治久安，趙少康也說，中常委沒打算修改辦法讓他選，他也沒要去拜託中常委，參選機率的確很低。
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