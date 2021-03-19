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同居疑雲扯何欣純　綠委籲王定宇「虛心面對、誠心檢討」

記者呂炯昌／台北報導

2021-03-19 11:16:23｜2021-03-19 11:36:55

吳思瑤
▲立委王定宇同居門事件扯出同黨立委何欣純，民進黨立委吳思瑤為何欣純叫屈，呼籲王定宇要虛心面對、誠心檢討。（圖／記者呂炯昌攝，2021.03.19）

民進黨立委王定宇昨（18）日在廣播節目上談同居風波，卻意外扯出也曾和同黨女立委何欣純大學時期同租一層公寓，讓何欣純爆氣批王定宇「說一百個謊無法圓謊」。傳出深夜王定宇不斷傳簡訊騷擾何欣純，質問她「為何下手那麼重」，讓何不堪其擾。對此，民進黨同黨女立委聲援何欣純，呼籲王定宇要虛心檢討

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民進黨今日上午舉行黨團大會，發動甲級動員，但是王定宇並未出席。立委陳亭妃受訪表示，這在事牽扯到何欣純身上是不應該，這部分不應該把一個事件延燒到另一個事件，詳細應由他們自己去說明。

立委吳思瑤受訪時呼籲王定宇碰到問題虛心面對，誠心的檢討、誠心的面對。何欣純說學生時期發生的事情，跟現在發生的問題不同，她認為何欣純昨天的回應很好。吳思瑤再度向王定宇呼籲，「碰到問題虛心面對，誠心的檢討」。

媒體詢問深夜王定宇不斷傳簡訊騷擾何欣純，是不是渣男行徑？立委何志偉受訪表示，第一時間希望大家專注在各自的專業領域，可是這個危機風暴還造成其他人傷害，真是不應該，何欣純真的很無辜，遇到她會給她拍拍、給她加油。

媒體詢問「男人是不是該更有肩膀？」何志偉表示，女人也要有肩膀，男人更是要有肩膀，大家都是大人了，在這個議題上不該有性別之分，而是有對錯之分。

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